मिशन शक्ति 5.0: शहर की सड़कों पर महिलाओं ने दौड़ लगाकर दिया संदेश,‘रुकावटें रोक नहीं सकतीं शक्ति हमारी’

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के संदेश के साथ शुक्रवार को बरेली पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत जागरूकता दौड़ का आयोजन किया। मिशन शक्ति दौड़ रुकावटों से आगे शक्ति की ओर नाम से हुई इस दौड़ का आगाज रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से हुआ, जो चौकी चौराहा तक निकाली गई। less than 1 minute read