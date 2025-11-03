मोबिलिटी प्लान: बरेली में ट्रैफिक सुधार की बड़ी कवायद, फ्लाईओवर, मल्टीलेवल पार्किंग और वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे

25 अक्टूबर को हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बरेली की मौजूदा ट्रैफिक स्थिति, सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग व्यवस्था और वेंडिंग जोन की जरूरत पर चर्चा हुई। निर्देश दिए गए कि शहर की भावी आबादी और वाहन घनत्व को देखते हुए विस्तृत योजना बनाई जाए। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि मोबिलिटी प्लान के तहत फ्लाईओवर, वन-वे रूट, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम और वैकल्पिक मार्ग विकसित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। इससे जाम कम होगा, ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी आएगी।