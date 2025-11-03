मोबिलिटी प्लान: बरेली में ट्रैफिक सुधार की बड़ी कवायद, फ्लाईओवर, मल्टीलेवल पार्किंग और वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे

बरेली। शासन ने बरेली शहर के लिए कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार करने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए फ्लाईओवर, पार्किंग और वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। शासन ने नगर निगम, बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) और ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त रूप से प्लान तैयार करने का आदेश दिया है।
25 अक्टूबर को हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बरेली की मौजूदा ट्रैफिक स्थिति, सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग व्यवस्था और वेंडिंग जोन की जरूरत पर चर्चा हुई। निर्देश दिए गए कि शहर की भावी आबादी और वाहन घनत्व को देखते हुए विस्तृत योजना बनाई जाए। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि मोबिलिटी प्लान के तहत फ्लाईओवर, वन-वे रूट, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम और वैकल्पिक मार्ग विकसित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। इससे जाम कम होगा, ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी आएगी।
सीएमपी में मल्टीलेवल पार्किंग, प्रमुख चौराहों के पुनर्गठन और वेंडिंग जोन के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
बीडीए और राइट्स (RAIL INDIA TECHNICAL AND ECONOMIC SERVICE) मिलकर शहर में भविष्य में मेट्रो रेल की संभावनाओं पर अध्ययन कर रहे हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले 15–20 वर्षों के ट्रैफिक लोड को ध्यान में रखकर योजना तैयार की जाए।
मोबिलिटी प्लान के तहत अधिकारियों और इंजीनियरों की संयुक्त टीमें शहर की सड़कों की वहन क्षमता, वाहन घनत्व, सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग स्पेस का सर्वे करेंगी। इस सर्वे की जिम्मेदारी बीडीए को दी गई है, जो एजेंसी चयनित कर रिपोर्ट तैयार कराएगा। आंकड़ों के मुताबिक, बरेली में प्रतिदिन करीब 10 लाख वाहन आवागमन करते हैं।
मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत संजय कम्युनिटी हॉल को ध्वस्त कर ऑडिटोरियम व मल्टीपरपज हॉल बनाने का प्रस्ताव शासन ने खारिज कर दिया है। शासन का तर्क है कि बरेली में पहले से स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ऑडिटोरियम व कन्वेंशन सेंटर मौजूद हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि अब निर्माण विभाग के साथ मिलकर नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे शहर के विकास के साथ निगम को आय भी हो सके।
संजीव कुमार मौर्य ने कहा, सीएमपी के तहत तीनों विभागों नगर निगम, बीडीए और ट्रैफिक पुलिस को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। शहर का ट्रैफिक वैज्ञानिक ढंग से नियंत्रित करने और नागरिकों को सुगम आवागमन सुविधा देने का यही उद्देश्य है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग