दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों का जहन्नुम का टिकट काटेगी मोदी सरकार, इस्लाम को लेकर मंत्री राठौर ने कही ये बड़ी बात

बरेली। योगी सरकार में सहकारिता मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर मंगलवार शाम बरेली पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट, बिहार चुनाव, विपक्ष की रणनीति, लालू परिवार में विवाद और आजम खां पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और मोहम्मद उमर जैसे आतंकी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे।
दिल्ली बम धमाके की कड़ी निंदा करते हुए मंत्री राठौर ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म से जोड़ना सरासर गलत है। उन्होंने कहा इस्लाम शांति, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है। कुरान कहती है कि एक इंसान की हत्या पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। राठौर ने कांग्रेस सांसद रशीद मसूद द्वारा आतंकी उमर को शहीद कहे जाने पर भी सख्त आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
बिहार चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने विकास और सुशासन पर मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा करते हुए जनता ने विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने तंज कसा कि अखिलेश यादव को हार पच नहीं रही है। उन्होंने कहा कि 325 सीटें जीतने के बावजूद भाजपा में न तो कभी अहंकार दिखा और न ही वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया गया।
लालू परिवार पर टिप्पणी करते हुए राठौर ने कहा कि यदि बेहतर संस्कार दिए गए होते तो आज हालात अलग होते। उन्होंने आजम खां पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पुराने कारनामों के चलते ही उन्हें जेल जाना पड़ा और न्यायालय लगातार कार्रवाई कर रहा है। ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हार की जिम्मेदारी विपक्ष खुद नहीं लेगा, तब तक पराजय झेलता रहेगा। उन्होंने कहा जनता बार-बार नकार रही है, लेकिन वे खुद को दोष देने को तैयार नहीं।
अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए राठौर बोले कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना विपक्ष की आदत बन चुका है। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में अधिकारी नेताओं की चापलूसी में मजबूर थे, जबकि आज पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि पहले आतंकियों को जेल में बिरयानी परोसी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम किया है। जो पकड़ा जाएगा उसका जहन्नुम का टिकट तय है।
