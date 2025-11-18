दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों का जहन्नुम का टिकट काटेगी मोदी सरकार, इस्लाम को लेकर मंत्री राठौर ने कही ये बड़ी बात

लालू परिवार पर टिप्पणी करते हुए राठौर ने कहा कि यदि बेहतर संस्कार दिए गए होते तो आज हालात अलग होते। उन्होंने आजम खां पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पुराने कारनामों के चलते ही उन्हें जेल जाना पड़ा और न्यायालय लगातार कार्रवाई कर रहा है। ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हार की जिम्मेदारी विपक्ष खुद नहीं लेगा, तब तक पराजय झेलता रहेगा। उन्होंने कहा जनता बार-बार नकार रही है, लेकिन वे खुद को दोष देने को तैयार नहीं।