मोहनपुर बवाल: पथराव और लाठी-डंडे चलाने वाले 22 आरोपी चिह्नित, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अब होगी गिरफ्तारी

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड नंबर एक में कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद सोमवार को बड़े बवाल में बदल गया। दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले और जमकर पथराव हुआ। करीब एक घंटे तक चले बवाल में 12 लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने अब दोनों पक्षों के कुल 22 बवालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
मामला ये था कि सरताज हुसैन की मां सकीना बेगम रोज की तरह गांव के निर्धारित स्थान पर कूड़ा डालने गई थीं। इसी दौरान फखरुद्दीन और जलालुद्दीन ने इसका विरोध करते हुए गाली-गलौज कर दी और धमकियां भी दीं। कुछ देर बाद जब सकीना के बेटे—सरताज, सद्दाम, मेराज, वसीम और रियाज—काम पर जा रहे थे, तब आरोप है कि दूसरे पक्ष के सलाउद्दीन, रईस खां, मोईन खां, कमरुद्दीन, हनीफ खां और जलालुद्दीन समेत कई लोगों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात तक दोनों पक्षों में से किसी ने तहरीर नहीं दी। इसके बाद कैंट थाने में तैनात एसआई रोहित तोमर ने स्वयं ही कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 22 आरोपियों, जिनमें नामजद और अज्ञात शामिल हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कैंट इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस टीम दबिश देकर जल्द सभी बवालियों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी।
