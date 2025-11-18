Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मोहनपुर बवाल: पथराव और लाठी-डंडे चलाने वाले 22 आरोपी चिह्नित, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अब होगी गिरफ्तारी

कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड नंबर एक में कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद सोमवार को बड़े बवाल में बदल गया। दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले और जमकर पथराव हुआ। करीब एक घंटे तक चले बवाल में 12 लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 18, 2025

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड नंबर एक में कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद सोमवार को बड़े बवाल में बदल गया। दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले और जमकर पथराव हुआ। करीब एक घंटे तक चले बवाल में 12 लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने अब दोनों पक्षों के कुल 22 बवालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

मामला ये था कि सरताज हुसैन की मां सकीना बेगम रोज की तरह गांव के निर्धारित स्थान पर कूड़ा डालने गई थीं। इसी दौरान फखरुद्दीन और जलालुद्दीन ने इसका विरोध करते हुए गाली-गलौज कर दी और धमकियां भी दीं। कुछ देर बाद जब सकीना के बेटे—सरताज, सद्दाम, मेराज, वसीम और रियाज—काम पर जा रहे थे, तब आरोप है कि दूसरे पक्ष के सलाउद्दीन, रईस खां, मोईन खां, कमरुद्दीन, हनीफ खां और जलालुद्दीन समेत कई लोगों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात तक दोनों पक्षों में से किसी ने तहरीर नहीं दी। इसके बाद कैंट थाने में तैनात एसआई रोहित तोमर ने स्वयं ही कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 22 आरोपियों, जिनमें नामजद और अज्ञात शामिल हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कैंट इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस टीम दबिश देकर जल्द सभी बवालियों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 02:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मोहनपुर बवाल: पथराव और लाठी-डंडे चलाने वाले 22 आरोपी चिह्नित, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अब होगी गिरफ्तारी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वीजा विस्तार में फर्जीवाड़ा: नाइजीरिया और सूडान के दो छात्रों पर बरेली में मुकदमा दर्ज, जाली दस्तावेज़ से करना चाहते थे बचाव

बरेली

मनौना धाम रूट पर बंद हुई ई-बस सेवा, 200 गांवों के यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, शहर रूट पर भी खाली दौड़ रहीं बसें

बरेली

5000 हजार साल की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगी नाथनगरी की 19 फोकस वॉल, पर्यटन और रोजगार पर विशेष जोर

बरेली

100 एकड़ में इंप्लॉयमेंट जोन, पहली बार होगा बरेली में नाथ महोत्सव, जीआईसी ऑडिटोरियम में लगेगी पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमासीएम योगी करेंगे लोकार्पण

बरेली

बरेली में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, 247 वाहनों पर कार्रवाई, 1.15 करोड़ रुपए वसूला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.