मोहनपुर बवाल: पथराव और लाठी-डंडे चलाने वाले 22 आरोपी चिह्नित, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अब होगी गिरफ्तारी

मामला ये था कि सरताज हुसैन की मां सकीना बेगम रोज की तरह गांव के निर्धारित स्थान पर कूड़ा डालने गई थीं। इसी दौरान फखरुद्दीन और जलालुद्दीन ने इसका विरोध करते हुए गाली-गलौज कर दी और धमकियां भी दीं। कुछ देर बाद जब सकीना के बेटे—सरताज, सद्दाम, मेराज, वसीम और रियाज—काम पर जा रहे थे, तब आरोप है कि दूसरे पक्ष के सलाउद्दीन, रईस खां, मोईन खां, कमरुद्दीन, हनीफ खां और जलालुद्दीन समेत कई लोगों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया।