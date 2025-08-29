चालान बकाया पर 20 हजार से ज्यादा वाहन चालकों की खैर नहीं, आरसी-लाइसेंस होंगे निरस्त, एसपी ट्रैफिक ने तैयार की रिपोर्ट

बरेली। सड़क हादसों पर लगाम कसने और मौतों का आंकड़ा घटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। नियम तोड़ने वाले चालकों की अब खैर नहीं। पुलिस ने ऐसे वाहनों की फेहरिस्त तैयार की है, जिन पर पांच या उससे ज्यादा चालान लंबित हैं। चालकों ने जुर्माना जमा नहीं किया, तो अब उनकी गाड़ियां और लाइसेंस जब्त होंगे।
एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि यातायात पुलिस की जांच में सामने आया कि जिले में 20,303 वाहन ऐसे हैं जिन पर बार-बार चालान कटे लेकिन जुर्माना नहीं भरा गया। इसका असर राजस्व पर भी पड़ा और दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ। पुलिस ने इन सभी वाहनों की सूची संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को भेज दी है, ताकि उनकी आरसी (पंजीकरण) और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकें।
ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे वाहनों को भी चिन्हित किया गया है, जिन पर चालानों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनके खिलाफ जल्द ही विशेष अभियान चलेगा। अभियान के दौरान पुलिस गाड़ियां सीज करेगी और चालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
पुलिस अफसरों का कहना है कि लगातार लापरवाही और चालान के बावजूद नियम तोड़ने वाले चालकों पर यह कड़ा कदम जरूरी हो गया था। अभियान शुरू होते ही ऐसे वाहन सड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे और इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी।
वाहन संख्या UP25BF2568 के 60 चालान, UP25BU2303 के 60 चालान, UP25BW9590 के 61 चालान, UP25DU3607 के 61 चालान, UP25AJ4929 के 62 चालान, UP25BJ2011 के 63 चालान, UP25DS6213 के 63 चालान, UP25CB7978 के 66 चालान, UP25DW1644 के 66 चालान, UP25BX5007 के 68 चालान, UP25BQ5535 के 69 चालान, UP25BZ7635 के 70 चालान, UP25AY2536 के 72 चालान, UP25DP9690 के 76 चालान, UP25CB5360 के 80 चालान, UP25AM4428 के 81 चालान, UP25CC5316 के 88 चालान और वाहन संख्या UP25BA9910 के 93 चालान हैं।