बरेली में 50 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां, अब होगा चिन्हीकरण, कब्जा मुक्त कराने व FIR की कार्रवाई तेज

बरेली। योगी सरकार के सख्त तेवरों के बीच जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्तियों को लेकर मोर्चा तेज कर दिया है। लेकिन नगर निगम की लापरवाही 50 से अधिक शत्रु संपत्तियों के चिन्हीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आई है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह बात साफ हुई कि निगम स्तर पर न तो कोई टीम बनाई गई और न ही संपत्तियों पर अमलदरामद की प्रक्रिया शुरू की गई।