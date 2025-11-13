Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में 50 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां, अब होगा चिन्हीकरण, कब्जा मुक्त कराने व FIR की कार्रवाई तेज

योगी सरकार के सख्त तेवरों के बीच जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्तियों को लेकर मोर्चा तेज कर दिया है। लेकिन नगर निगम की लापरवाही 50 से अधिक शत्रु संपत्तियों के चिन्हीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आई है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 13, 2025

बरेली। योगी सरकार के सख्त तेवरों के बीच जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्तियों को लेकर मोर्चा तेज कर दिया है। लेकिन नगर निगम की लापरवाही 50 से अधिक शत्रु संपत्तियों के चिन्हीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आई है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह बात साफ हुई कि निगम स्तर पर न तो कोई टीम बनाई गई और न ही संपत्तियों पर अमलदरामद की प्रक्रिया शुरू की गई।

अब सरकार के निर्देश हैं कि जहां कब्जा मिला, वहां तत्काल अतिक्रमण हटेगा, और अवैध कब्जाधारियों पर FIR दर्ज होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शत्रु संपत्तियों को लेकर ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।

212 शत्रु संपत्तियां, 50 पर निगम ने नहीं छुई फाइल तक

जिले में कुल 212 शत्रु संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें से 151 के वेस्टिंग ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं और 132 संपत्तियों का अमलदरामद शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, भारत सरकार के नाम दर्ज भी कराया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत शहर सीमाओं में आने वाली 50 से अधिक संपत्तियों पर काम के ठप होने की है। 29 सितंबर को निगम को स्पष्ट आदेशों के साथ सूची जारी की।

कब्जा मिले तो कार्रवाई करो

लेकिन निगम ने न तो टीम बनायी और न ही संपत्तियों की लोकेशन फाइनल की। प्रभारी अधिकारी एडीएम सिटी सौरभ दूबे द्वारा भेजे गए पत्र भी निगम ने ठंडे बस्ते में डाल दिए।

सदर तहसील में सबसे अधिक 120 शत्रु संपत्तियां

तहसीलों में शत्रु संपत्तियों का वितरण

सदर — 120

आंवला — 72

बहेड़ी — 12

फरीदपुर — 4

नवाबगंज — 4

मीरगंज — एक भी नहीं

सदर क्षेत्र की अधिकांश संपत्तियां शहर की आबादी में आती हैं, इसलिए नगर निगम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं सबसे अधिक लापरवाही भी सामने आई है।

कई संपत्तियों पर न्यायालयों में मामला लंबित

बहेड़ी क्षेत्र की 4 संपत्तियां बेनीपुर चौधरी गाँव से संबंधित हैं। प्रकरण राजस्व परिषद में लंबित होने के कारण लखनऊ कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया है। 19 संपत्तियों में से 18 पर भी शत्रु संपत्ति अभिरक्षक से दिशा–निर्देश मांगे गए हैं।जिन संपत्तियों पर उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में विवाद लंबित है, उन सभी मामलों का विवरण भी भेजा जा चुका है।

बैठक में बड़ा संकेत—अब कार्रवाई तेज, निगम की ढिलाई नहीं चलेगी

बैठक के दौरान स्पष्ट संकेत मिला कि चिन्हीकरण न होने पर जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय होगी। कब्जा होने पर तत्काल पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटेगा। अतिक्रमणकर्ताओं पर FIR और राजस्व वसूली की कार्रवाई होगी। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के नाम अमलदरामद की प्रक्रिया तेजी से होगी। इस दौरान एडीएम सिटी सौरभ दूबे, रजिस्ट्रार, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, तहसीलदार और शत्रु संपत्ति सर्वेक्षक प्रभात कुमार दुबे सहित सभी अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 09:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में 50 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां, अब होगा चिन्हीकरण, कब्जा मुक्त कराने व FIR की कार्रवाई तेज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रेमनगर पुलिस ने 4 घंटे में खोजा गुम हुआ बालक, परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं, जमकर की पुलिस की तारीफ

बरेली

कल बरेली में दो राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री, शहर में नहीं आ सकेंगे भारी वाहन, एसपी ट्रैफिक ने जारी की एडवाइजरी

बरेली

वीएचपी मंत्री की गिरफ्तारी से मचा प्रशासनिक तूफान, ऋतु पूनिया हटाई गईं, प्रसून द्विवेदी को सौंपी गई कमान

बरेली

दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश, एसएसपी तक पहुंचा मामला, फिर हुआ ये…

बरेली

फाइलों की धूल में दबे भुगतान और सेवायोजन… समिति ने तलब की रिपोर्ट, फिर अफसरों को दे दिए सख्त निर्देश

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.