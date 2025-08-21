स्मार्ट सिटी को अंधेरे में छोड़ भागी मुंबई की फर्म, बरेली में ब्लैकलिस्ट, जमानत राशि जब्त, जाने मामला

स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ संजय कुमार मौर्य ने कहा कि फर्म की लापरवाही से शहर की छवि को नुकसान हुआ और अंधेरे में रहने से नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी। उन्होंने इसे शासकीय धन का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि संबंधित विभागों को कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने की जानकारी भेज दी गई है।