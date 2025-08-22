गुणवत्ता पर सख्त हुए नगर आयुक्त, जलकल विभाग के कार्यों का किया औचक निरीक्षण, सौंदर्यीकरण व पौधारोपण के दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने महाप्रबंधक मनोज कुमार आर्य और सहायक अभियंता अजीत सिंह से प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने बुखारपुरा टंकी परिसर का जायजा लेकर बाउंड्री वॉल की स्थिति देखी और परिसर के सौंदर्यीकरण व पौधारोपण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाली शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।