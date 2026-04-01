आंधी-बारिश से पहले नगर निगम का एक्शन: 9 एजेंसियों को नोटिस, 7 दिन में जमा करें सेफ्टी सर्टिफिकेट वरना होगी कार्रवाई

नोटिस में यूनिपोल, होर्डिंग, कैण्टीलीवर, रूफटॉप, सिंगल पोल, गेट एंट्री और बस क्यू शेल्टर समेत सभी विज्ञापन संरचनाओं की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी एजेंसियों को अधिकृत स्ट्रक्चर इंजीनियर से प्रमाणित स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेकर 7 दिनों के भीतर नगर निगम में जमा करना होगा। नगर निगम ने मैसर्स प्रकाश आर्ट स्टूडियो, प्रकाश संस एजेंसी, इम्पैक्ट, सैलबैल मीडिया सर्विस, एडटैक प्रिंट एंड मीडिया, क्रिएटिव एडवरटाइजर्स और एडमेकर सहित कई बड़ी एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। इन सभी से उनके द्वारा लगाए गए विज्ञापन ढांचों की मजबूती और डिजाइन मानकों के अनुरूप स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है।