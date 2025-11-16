फर्जी जन्म प्रमाणपत्र न बनाने पर नगर निगम कर्मचारी से मारपीट, हिस्ट्रीशीटर समेत कई पर मुकदमा दर्ज

मारपीट में हेमंत की जेब से पर्स गिर गया, जिसमें करीब 6500 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जरूरी दस्तावेज थे। साथ ही उनकी सोने की चेन भी झड़ गई। हेमंत ने आरोप लगाया कि काशीनाथ खुद को बरेली का हिस्ट्रीशीटर बताते हुए धमकी दे रहा था कि शिकायत की तो चौराहे पर जान से मरवा देगा। डर के साए में उसने काशीनाथ के बेटे सत्यार्थ के पैर छूकर माफी मांगी, तब जाकर आरोपियों ने उसे छोड़ा। पीड़ित ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।