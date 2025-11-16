फर्जी जन्म प्रमाणपत्र न बनाने पर नगर निगम कर्मचारी से मारपीट, हिस्ट्रीशीटर समेत कई पर मुकदमा दर्ज

बरेली। नगर निगम के जन्म-मृत्यु कार्यालय में सफाई नायक से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का दबाव डालकर मारपीट और लूटपाट किए जाने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपियों ने कर्मचारी की पिटाई की और जेब में रखा पर्स और गले की सोने की चेन भी गायब कर दी। पीड़ित ने कोतवाली में हिस्ट्रीशीटर बताए जा रहे काशीनाथ समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
वार्ड-62 चकमहमूद में तैनात सफाई नायक हेमंत कुमार ने पुलिस को बताया कि 7 नवंबर की दोपहर करीब 1:30 बजे वह सरकारी कार्य से जन्म-मृत्यु कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान सत्यार्थ प्रताप सिंह और उसका एक रिश्तेदार आया और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को कहा। हेमंत के इनकार करने पर दोनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।
इसी बीच, करीब 2:35 बजे दो अलग-अलग नंबरों से फोन कर हेमंत को बाहर बुलाया गया। जैसे ही वह बाहर पहुंचे, वहां सत्यार्थ प्रताप सिंह, काशीनाथ, अमित, अभिषेक भारद्वाज, काशीनाथ का भतीजा और कुछ अज्ञात लोग पहले से घात लगाए बैठे मिले। आरोप है कि काशीनाथ ने कॉलर पकड़ते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और बाकी लोगों ने हेलमेट व मुक्कों से हमला बोल दिया।
मारपीट में हेमंत की जेब से पर्स गिर गया, जिसमें करीब 6500 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जरूरी दस्तावेज थे। साथ ही उनकी सोने की चेन भी झड़ गई। हेमंत ने आरोप लगाया कि काशीनाथ खुद को बरेली का हिस्ट्रीशीटर बताते हुए धमकी दे रहा था कि शिकायत की तो चौराहे पर जान से मरवा देगा। डर के साए में उसने काशीनाथ के बेटे सत्यार्थ के पैर छूकर माफी मांगी, तब जाकर आरोपियों ने उसे छोड़ा। पीड़ित ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।
