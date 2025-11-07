नगर निगम बवाल: एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों में भिड़ंत, मारपीट के बाद सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल की धमकी

कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं हुई, तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। उधर, एबीवीपी के कार्यकर्ता भी नगर निगम परिसर में धरने पर डटे हुए हैं। फिलहाल दोनों पक्ष आमने-सामने हैं और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अधिकारी शांति बहाल कराने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दिनभर निगम परिसर में हंगामे और नारेबाजी का दौर जारी रहा।