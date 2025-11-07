Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

नगर निगम बवाल: एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों में भिड़ंत, मारपीट के बाद सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल की धमकी

शुक्रवार दोपहर नगर निगम दफ्तर में बवाल हो गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पहुंच थे। कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त का घेराव किया और नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी तो मामला हाथापाई तक जा पहुंचा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 07, 2025

बरेली। शुक्रवार दोपहर नगर निगम दफ्तर में बवाल हो गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पहुंच थे। कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त का घेराव किया और नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी तो मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। मामला डीएम अविनाश सिंह तक पहुंच गया, उन्होंने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

एबीवीपी के कार्यकर्ता बरेली कॉलेज के हॉस्टल और सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें लेकर निगम पहुंचे थे। जब नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य दफ्तर से बाहर निकले, तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। माहौल गर्माता देख सुरक्षाकर्मी बीच में आए। नगर आयुक्त वहां से पैदल ही अपने आवास की ओर निकल गए।

विवाद बढ़ने पर निगम कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिया और बाहर दो बुलडोजर खड़े कर दिए। कार्यालय परिसर में अफरातफरी मच गई। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि करीब 50-60 युवक एबीवीपी के साथ पहुंचे थे, जिन्होंने न सिर्फ दफ्तर में घुसकर हंगामा किया, बल्कि नगर आयुक्त के साथ अभद्रता और कर्मचारियों से मारपीट भी की।

वहीं एबीवीपी नेताओं का कहना है कि उन्हें अपनी मांगें रखने पर कर्मचारियों ने धक्कामुक्की की और मारपीट की। विभाग संगठन मंत्री अवनी यादव ने कहा कि वे हॉस्टल और सफाई संबंधी समस्याओं पर बात करने गए थे, लेकिन कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। सह संयोजक श्रेयांश बाजपेई ने आरोप लगाया कि निगम कर्मचारियों ने छात्रों को घेरकर पीटा, जिससे कई को चोटें आईं।

इधर, घटना के बाद नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी भड़क गए। कर्मचारी नेता राजकुमार समदर्शी ने कहा निगम में आए लोग छात्र नहीं, गुंडे थे। उन्होंने नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी की, गेट पर धक्कामुक्की की और गाली-गलौज की। घटना से आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं हुई, तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। उधर, एबीवीपी के कार्यकर्ता भी नगर निगम परिसर में धरने पर डटे हुए हैं। फिलहाल दोनों पक्ष आमने-सामने हैं और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अधिकारी शांति बहाल कराने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दिनभर निगम परिसर में हंगामे और नारेबाजी का दौर जारी रहा।

एबीवीपी विभागीय संगठन मंत्री अभनी यादव ने आरोप लगाया है कि निगम कर्मचारियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की, उन्होंने डीएम अविनाश सिंह से मामले की शिकायत की है। डीएम ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 05:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नगर निगम बवाल: एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों में भिड़ंत, मारपीट के बाद सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल की धमकी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वंदे मातरम के 150 वर्ष, देशभक्ति के रंग में रंगा बरेली, गांधी उद्यान में गूंजे जयकारे, एलईडी पर सुना पीएम का संदेश

बरेली

घनी आबादी में मोबाइल टॉवर लगाने पर हंगामा, महिलाओं ने घेरा एसएसपी ऑफिस, बोलीं- बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में

बरेली

गौरव गोस्वामी हत्याकांड का फरार आरोपी नैतिक सोनकर पर 25 हजार का इनाम, पुलिस की तलाश जारी

बरेली

बरेली में उद्योगपति के घर बोरों में भरे मिले छह करोड़, नोट गिनने में फेल हुई मशीन, 10 घंटे तक मचती रही गिनती की खटर-पटर

बरेली

1.23 करोड़ की पेंशन धांधली : सुहागिन ले रहीं विधवा पेंशन! डीएम ने डीपीओ पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखी चिट्ठी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.