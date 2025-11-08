Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

एबीवीपी विवाद पर भड़के नगर निगम कर्मचारी, हड़ताल पर बैठे, बोले- गिरफ्तारी के बिना काम पर नहीं लौटेंगे

स्मार्ट सिटी हॉल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ चुका है। शुक्रवार को जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से लेकर कलक्ट्रेट तक हंगामा किया था, वहीं शनिवार को नगर निगम के कर्मचारी भी आर-पार के मूड में नजर आए।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 08, 2025

बरेली। स्मार्ट सिटी हॉल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ चुका है। शुक्रवार को जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से लेकर कलक्ट्रेट तक हंगामा किया था, वहीं शनिवार को नगर निगम के कर्मचारी भी आर-पार के मूड में नजर आए। उन्होंने सुबह से ही कामकाज ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी और निगम परिसर में धरना देते हुए जमकर नारेबाजी की।

दोपहर में कर्मचारी नेताओं ने महापौर डॉ. उमेश गौतम से मुलाकात कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि शुक्रवार को विद्यार्थी परिषद के लोगों ने नगर निगम कार्यालय में घुसकर नगर आयुक्त के साथ अभद्रता और तोड़फोड़ की। मेज और दरवाजे के शीशे तक तोड़ दिए गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जब वे बचाव के लिए आए तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करने की कोशिश की।

नगर निगम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विष्णु पाल सिंह, सफाई कर्मचारी संघ के महामंत्री राजकुमार समदर्शी, राजेंद्र समदर्शी और पंकज बाबू वाल्मीकि ने कहा कि यह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक सफाई कर्मी काम पर नहीं लौटेंगे।

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि पूरा मामला निगम कार्यालय के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका है। वहीं महापौर डॉ. उमेश गौतम ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह घर का मामला है, इसे बातचीत से सुलझाना ही बेहतर रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह नगर आयुक्त, डीएम और विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामले का समाधान निकालेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 03:37 pm

Published on:

08 Nov 2025 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एबीवीपी विवाद पर भड़के नगर निगम कर्मचारी, हड़ताल पर बैठे, बोले- गिरफ्तारी के बिना काम पर नहीं लौटेंगे

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अफीम और मार्फिन तस्करी का काला कारोबार बेनकाब, झारखंड से पंजाब तक फैला नेटवर्क धराशायी, पांच आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

बरेली

जेवर-नकदी बांट रहे थे चोर, पुलिस पहुंची तो चला दी गोली, जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल, एक नाबालिग साथी भी गिरफ्तार

बरेली

मां को खोने का दर्द सह नहीं पाया बेटा, कर लिया सुसाइड, कहा कि पापा मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका, वीडियो वायरल

बरेली

स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा घालमेल: सैकड़ों वाउचर रद्दी में बेच डाले सपोर्ट स्टाफ पर गंभीर आरोप, जाने मामला

बरेली

घर बैठकर नहीं चलेगा पंचायत राज, सचिवों पर शासन की डिजिटल नजर, अब पंचायतघरों में लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.