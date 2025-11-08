एबीवीपी विवाद पर भड़के नगर निगम कर्मचारी, हड़ताल पर बैठे, बोले- गिरफ्तारी के बिना काम पर नहीं लौटेंगे

दोपहर में कर्मचारी नेताओं ने महापौर डॉ. उमेश गौतम से मुलाकात कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि शुक्रवार को विद्यार्थी परिषद के लोगों ने नगर निगम कार्यालय में घुसकर नगर आयुक्त के साथ अभद्रता और तोड़फोड़ की। मेज और दरवाजे के शीशे तक तोड़ दिए गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जब वे बचाव के लिए आए तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करने की कोशिश की।