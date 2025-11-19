मूर्ति इण्टरप्राइजेज का पर्दाफाश… फर्जी आईटीसी से हड़पे 1.49 करोड़, विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर

बरेली। राज्य कर विभाग की टीम ने बरेली स्थित मूर्ति इण्टरप्राइजेज में फर्जी आईटीसी और नकली बिलों के जरिए सरकारी खजाने से 1.49 करोड़ रुपये हड़पने का बड़ा मामला उजागर किया है। जांच में सामने आया कि फर्म का घोषित पता न्यू शक्ति नगर, जोगी नवादा, कोर्ट रोड था, लेकिन यह क्षेत्र पूरी तरह रिहायशी है और यहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती। स्थानीय लोगों ने फर्म या उसके स्वामी के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात बताई।