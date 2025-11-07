गौरव गोस्वामी हत्याकांड का फरार आरोपी नैतिक सोनकर पर 25 हजार का इनाम, पुलिस की तलाश जारी

बरेली। बारादरी इलाके में हुए गौरव गोस्वामी हत्याकांड का एक आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। फरार आरोपी नैतिक सोनकर की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका है। आखिरकार एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश के बाद पुलिस ने अब उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।
यह वारदात 11 सितंबर 2025 की रात की है। विशारतगंज निवासी गौरव गोस्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में अनस उर्फ मुलायम समेत आठ लोगों के नाम सामने आए थे। पुलिस अब तक सात आरोपियों को जेल भेज चुकी है या उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन नैतिक सोनकर अब तक फरार चल रहा है।
बताया जा रहा है कि नैतिक सोनकर पुत्र ब्रजेश उर्फ काले सोनकर, निवासी खुर्रम गोटिया, घटना के वक्त मौके पर मौजूद था और उसने मारपीट में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तभी से वह गायब है। पुलिस टीमों ने उसके संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली।
अब इनाम की घोषणा के बाद पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में आ जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नैतिक सोनकर के बारे में जानकारी दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग