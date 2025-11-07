गौरव गोस्वामी हत्याकांड का फरार आरोपी नैतिक सोनकर पर 25 हजार का इनाम, पुलिस की तलाश जारी

बरेली। बारादरी इलाके में हुए गौरव गोस्वामी हत्याकांड का एक आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। फरार आरोपी नैतिक सोनकर की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका है। आखिरकार एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश के बाद पुलिस ने अब उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।