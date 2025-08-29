RSS प्रमुख के समर्थन में उतरे मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बोले- नफरत से नहीं, मिलजुलकर चलेगा देश

मौलाना ने कहा कि डॉ. भागवत ने कई बार ऐसे संदेश दिए हैं, जो हिंदू-मुस्लिम तनाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए सम्मेलन में भागवत ने कहा था कि हर जगह शिवलिंग मत खोजो और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने पर ही देश की प्रगति संभव है। मौलाना रजवी ने कहा संघ प्रमुख की सोच से देश में बढ़ता अविश्वास कम होगा। टकराव और नफरत से न समाज आगे बढ़ सकता है, न ही देश। विकास के लिए सभी समुदायों को साथ मिलकर चलना होगा।