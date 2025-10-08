लापरवाह ठेकेदारों पर गिरी गाज… निरीक्षण में खुली सफाई की पोल, नगर आयुक्त ने 8 एजेंसियों पर ठोका 25-25 हजार का जुर्माना

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। शहर की सफाई व्यवस्था में बड़े पैमाने पर लापरवाही मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य कई दिनों से शहर के अलग-अलग स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने समीक्षा बैठक की, जिसमें जिम्मेदार ठेकेदारों और विभागीय अफसरों की फटकार लगाई।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि निरीक्षण में साफ हुआ कि सफाई ठेकेदारों ने सिर्फ फाइलों में ही सफाई कर दिखाई और लाखों रुपये का भुगतान अपने पक्ष में करवा लिया। इस पर नगर आयुक्त ने 8 ठेकेदार एजेंसियों को नोटिस जारी कर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्होंने बताया कि मैससे मो. कयूम खां कांट्रेक्टर, मै. कोर्णाक ग्लोबल सर्विसेस, मै. अवरड्रीम नेटमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, मै. पीपीपी सिक्योरिटी एंड एम्पलॉयज सर्विसेस, मै. इग्नाइटेड साफ्ट, मै. आनंद नारायण कांट्रेक्टर, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एजेंसी आयुषी हाईजीन एंड केयर और पीपीपी सिक्योरिटी एंड एम्पलॉयज सर्विसेस पर जुर्माना लगाया गया है।
सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी मिलने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. भानू प्रकाश, उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह और सफाई निरीक्षक संजीव कुमार को कारण बताओ नोटिस थमाया गया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है सड़कों पर गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। ठेकेदार एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया है और अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी।
