Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

लापरवाह ठेकेदारों पर गिरी गाज… निरीक्षण में खुली सफाई की पोल, नगर आयुक्त ने 8 एजेंसियों पर ठोका 25-25 हजार का जुर्माना

शहर की सफाई व्यवस्था में बड़े पैमाने पर लापरवाही मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बुधवार को शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया और पाया कि सड़कों और गलियों में गंदगी जमा है, जबकि कागजों में सफाई पूरी दिखा दी गई।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 08, 2025

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। शहर की सफाई व्यवस्था में बड़े पैमाने पर लापरवाही मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य कई दिनों से शहर के अलग-अलग स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने समीक्षा बैठक की, जिसमें जिम्मेदार ठेकेदारों और विभागीय अफसरों की फटकार लगाई।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि निरीक्षण में साफ हुआ कि सफाई ठेकेदारों ने सिर्फ फाइलों में ही सफाई कर दिखाई और लाखों रुपये का भुगतान अपने पक्ष में करवा लिया। इस पर नगर आयुक्त ने 8 ठेकेदार एजेंसियों को नोटिस जारी कर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

उन्होंने बताया कि मैससे मो. कयूम खां कांट्रेक्टर, मै. कोर्णाक ग्लोबल सर्विसेस, मै. अवरड्रीम नेटमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, मै. पीपीपी सिक्योरिटी एंड एम्पलॉयज सर्विसेस, मै. इग्नाइटेड साफ्ट, मै. आनंद नारायण कांट्रेक्टर, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एजेंसी आयुषी हाईजीन एंड केयर और पीपीपी सिक्योरिटी एंड एम्पलॉयज सर्विसेस पर जुर्माना लगाया गया है।

सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी मिलने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. भानू प्रकाश, उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह और सफाई निरीक्षक संजीव कुमार को कारण बताओ नोटिस थमाया गया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है सड़कों पर गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। ठेकेदार एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया है और अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 07:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / लापरवाह ठेकेदारों पर गिरी गाज… निरीक्षण में खुली सफाई की पोल, नगर आयुक्त ने 8 एजेंसियों पर ठोका 25-25 हजार का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आईजीआरएस पोर्टल पर फीडबैक में कमज़ोरी, डीएम ने रोका आठ अफसरों का वेतन, दिए ये निर्देश

बरेली

सपा महानगर अध्यक्ष के पार्षद भाई कर रहे थे बिजली चोरी, विभाग के छापे में 110 लोग पकड़े, मुकदमा दर्ज

बरेली

दीपावली पर घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गईं दो बहनें ढांग में दबीं, एक की मौत, दूसरी गंभीर

बरेली

सपा में सियासी जंग: अखिलेश ने नदवी को बरेली एयरपोर्ट पर उतारा, अकेले आजम से मिलने पहुंचे रामपुर-बढ़ी अंदरूनी खींचतान

बरेली

फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, जाने पूरा मामला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.