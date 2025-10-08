लापरवाह ठेकेदारों पर गिरी गाज… निरीक्षण में खुली सफाई की पोल, नगर आयुक्त ने 8 एजेंसियों पर ठोका 25-25 हजार का जुर्माना

सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी मिलने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. भानू प्रकाश, उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह और सफाई निरीक्षक संजीव कुमार को कारण बताओ नोटिस थमाया गया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है सड़कों पर गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। ठेकेदार एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया है और अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी।