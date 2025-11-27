नेपाल बॉर्डर कनेक्शन! रियल एस्टेट कारोबारी के आगरा–मथुरा के साथ बरेली मंडल में भी छापे, करोड़ों की संपत्तियां बरामद

मोईन के बहराइच स्थित बंजारी मोड़ वाले घर, उसके चार अन्य स्थानीय ठिकानों, आगरा–मथुरा के ठिकानों और बरेली मंडल में मौजूद उसके करीबियों के ठिकानों पर दिनभर छापेमारी जारी रखी। जांच में यह खुलासा हुआ कि नगीन मोल्डिंग कंपनी (प्लास्टिक कारोबार) सिर्फ दिखावे के लिए चलाई जा रही थी। वहीं रियल एस्टेट की नगीन इंफ्रा हाइट्स और पिन क्रास समेत कई बोगस कंपनियां, करोड़ों की बेनामी जमीनें, आलीशान मकान, घर में मर्सिडीज कारें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का बड़ा जखीरा, अधिकारियों ने मोईन के कई साथियों और बिजनेस पार्टनर्स से देर रात तक पूछताछ की।