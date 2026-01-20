बरेली में शुद्ध सरसों के नाम पर बिक रहा था नेपाली तेल, ब्रांडेड कंपनी के तेल की बिक्री पर रोक, धनिया पाउडर संदिग्ध, लाइसेंस

बरेली में खंडेलवाल फैक्ट्री में नेपाली तेल की रीपैकिंग कर उसे शुद्ध सरसों के तेल के नाम पर बेचा जा रहा था। जांच के दौरान खंडेलवाल एडिबल ऑयल्स में कच्ची घानी सरसों तेल की गुणवत्ता संदिग्ध दिखी। अधिकारियों ने नेपाल में निर्मित माया ब्रांड सरसों तेल के 15-15 किग्रा वाले टिन खोलकर नमूना लिया और रिपोर्ट आने तक 110 टिनों की बिक्री पर रोक लगा दी। प्रतिबंधित स्टॉक का अनुमानित बाजार मूल्य 2.93 लाख रुपये है। इसी परिसर में नेपाल में निर्मित साजन ब्रांड के 30 टिन रैपसीड ऑयल का नमूना लेकर उसकी बिक्री भी रिपोर्ट तक प्रतिबंधित कर दी गई। इसका बाजार मूल्य 63 हजार रुपये है।