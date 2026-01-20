20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में शुद्ध सरसों के नाम पर बिक रहा था नेपाली तेल, ब्रांडेड कंपनी के तेल की बिक्री पर रोक, धनिया पाउडर संदिग्ध, लाइसेंस

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ शहर और देहात तक छापे मार कार्रवाई की। फरीदपुर और परसाखेड़ा क्षेत्र में एक के बाद एक क्वालिटी चेक के दौरान संदिग्ध पाए गए उत्पादों पर तत्काल बिक्री प्रतिबंध लगा दिया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 20, 2026

बरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ शहर और देहात तक छापे मार कार्रवाई की। फरीदपुर और परसाखेड़ा क्षेत्र में एक के बाद एक क्वालिटी चेक के दौरान संदिग्ध पाए गए उत्पादों पर तत्काल बिक्री प्रतिबंध लगा दिया गया।

बरेली में खंडेलवाल फैक्ट्री में नेपाली तेल की रीपैकिंग कर उसे शुद्ध सरसों के तेल के नाम पर बेचा जा रहा था। जांच के दौरान खंडेलवाल एडिबल ऑयल्स में कच्ची घानी सरसों तेल की गुणवत्ता संदिग्ध दिखी। अधिकारियों ने नेपाल में निर्मित माया ब्रांड सरसों तेल के 15-15 किग्रा वाले टिन खोलकर नमूना लिया और रिपोर्ट आने तक 110 टिनों की बिक्री पर रोक लगा दी। प्रतिबंधित स्टॉक का अनुमानित बाजार मूल्य 2.93 लाख रुपये है। इसी परिसर में नेपाल में निर्मित साजन ब्रांड के 30 टिन रैपसीड ऑयल का नमूना लेकर उसकी बिक्री भी रिपोर्ट तक प्रतिबंधित कर दी गई। इसका बाजार मूल्य 63 हजार रुपये है।

सृष्टि पूर्ति वेलनेस का धनिया पाउडर भी संदिग्ध

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि गांव जेड के कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रियल पार्क स्थित सृष्टिपूर्ति वेलनेस से धनिया पाउडर का नमूना लिया गया है। यहां भंडारित 108 किग्रा धनिया पाउडर की बिक्री भी जांच रिपोर्ट आने तक रोकी गई है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच में पेयजल और पैकेजिंग नियमों की अनदेखी भी सामने आई।

कैंपा स्योर ब्रांड) का लाइसेंस होगा सस्पेंड

फरीदपुर के रजऊ-परसपुर स्थित किस्टल बेवेरेजेज (कैंपा स्योर ब्रांड) में पानी व पैकेजिंग मैटेरियल की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर लाइसेंस निलंबन की संस्तुति भेजी गई है। वहीं अंधरपुरा स्थित एसआरएम स्प्रिंग प्राइवेट लिमिटेड में कमियां मिलने पर नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी गई। परसाखेड़ा में वृंदावन बेवरेजेज (किनले ब्रांड) के मालिक द्वारा भी पानी की जांच रिपोर्ट नहीं दिखाने पर सुधार हेतु नोटिस थमाया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 12:19 pm

Published on:

20 Jan 2026 11:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में शुद्ध सरसों के नाम पर बिक रहा था नेपाली तेल, ब्रांडेड कंपनी के तेल की बिक्री पर रोक, धनिया पाउडर संदिग्ध, लाइसेंस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

किस्त का खूनी हिसाब, एडवोकेट के लॉ-स्टूडेंट भाई की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में दहशत

बरेली

सपा सुप्रीमो ने जिलाध्यक्ष शिवचरण समेत पूरी जिला कार्यकारिणी कराई भंग, प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया आदेश

बरेली

यूपी के इस जिले में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की दम घुटने से मौत

बरेली

बरेली में बीडीए का बुलडोजर: रियल स्टेट कारोबारी की अवैध कॉलोनी ध्वस्त, कॉलोनाइजरों में हड़कंप

बरेली

हम हैं बिजनौरी, लिंक से दूरी, ठगी से छुट्टी, रील नहीं ये है सुरक्षा का सबक, एसपी अभिषेक ने दिया साइबर सेफ्टी का मंत्र

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.