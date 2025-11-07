मतदान केंद्रों का नया रुख… डुगडुगी और जागरूकता से ग्रामीणों तक पहुंचेगी वोट की खबर, डीएम ने दिए ये निर्देश

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहले भौतिक सत्यापन और नये मतदान केंद्रों का चिन्हांकन किया जा चुका है। 06 और 07 नवम्बर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार किए गए। 10 नवम्बर को आपत्तियों और सुझावों के लिए मतदेय स्थलों की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी।