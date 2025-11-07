मतदान केंद्रों का नया रुख… डुगडुगी और जागरूकता से ग्रामीणों तक पहुंचेगी वोट की खबर, डीएम ने दिए ये निर्देश

बरेली। जिले के सभी मतदान केंद्रों के संभाजन और सुधार को लेकर शुक्रवार कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने की।
डीएम ने बैठक में स्पष्ट किया कि हर राजनीतिक दल को मतदेय स्थलों और मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसी को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई बी.एल.ओ. अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि डुगडुगी बजाकर और स्थानीय स्तर पर प्रचार करके लोगों को मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही, पुराने और जर्जर भवनों वाले मतदेय स्थलों को स्थायी भवनों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहले भौतिक सत्यापन और नये मतदान केंद्रों का चिन्हांकन किया जा चुका है। 06 और 07 नवम्बर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार किए गए। 10 नवम्बर को आपत्तियों और सुझावों के लिए मतदेय स्थलों की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों का संभाजन पूरी तरह से जमीन पर सत्यापन और मतदाता सूची के हिसाब से किया जाएगा। हर मतदान स्थल की सही जगह और उससे जुड़े मतदाताओं के निवास का ध्यान रखा जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. और सभी राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
