नफरती मौलाना और 7 उपद्रवी गये जेल, जहरीले बोल से कई बार की बरेली की फिजा बिगाड़ने की कोशिश

बरेली। बरेली में बवाल के बाद मौलाना तौकीर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली में बवाल के मुख्य साजिश कर्ता मौलाना तौकीर समेत आठ उपद्रवियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मौलाना पर शुक्रवार को बरेली अपने भड़काऊ बयानों से हिंसा भड़काने का आरोप है। मौलाना के उकसावे पर भी बरेली में नादान युवाओं की भीड़ सड़कों पर उमड़ने लगी थी। खलील तिराहे से लेकर इस्लामियां ग्राउंड तक अराजकता, दहशत, गुंडागर्दी, पथराव, तोड़फोड़ और भड़काऊ नारेबाजी व प्रदर्शन का माहौल बन गया था। डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में जांबाज पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने बरेली को दंगे की आग में झुलसने से बचाया। एसएसपी ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र गरीफ्द्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम, मो. शरीफ मुत्र मो. अहमद, मो. आमिर पुत्र मो. जाहिद, रेहान पुत्र राजू, मो. सरफराज पुत्र मो. शमीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके अलावा करीब 36 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।