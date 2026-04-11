अब भूखा नहीं रहेगा एक भी गौवंश, ‘भूसा बैंक’ से भरेंगी गौशालाएं, फर्जी वोटिंग पर भी साफ-साफ कह दी ये बड़ी बात

मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेशभर में भूसा बैंक की स्थापना तेजी से की जा रही है। इन बैंकों के जरिए गौशालाओं को नियमित रूप से भूसा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे निराश्रित गौवंश को भोजन के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि बरेली में इस योजना को लेकर डीएम अविनाश सिंह के साथ विस्तृत समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गौशालाओं की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए और कहीं भी लापरवाही न हो।