अब भूखा नहीं रहेगा एक भी गौवंश, ‘भूसा बैंक’ से भरेंगी गौशालाएं, फर्जी वोटिंग पर भी साफ-साफ कह दी ये बड़ी बात

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह
बरेली। प्रदेश सरकार ने अब साफ कर दिया है कि गौवंश संरक्षण और चुनावी पारदर्शिता दोनों मोर्चों पर सख्ती से काम होगा। बरेली दौरे पर पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब प्रदेश में कोई भी गौवंश भूखा नहीं रहेगा। सरकार जमीनी स्तर पर ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिससे गौशालाओं में चारे की कमी पूरी तरह खत्म हो सके।
मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेशभर में भूसा बैंक की स्थापना तेजी से की जा रही है। इन बैंकों के जरिए गौशालाओं को नियमित रूप से भूसा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे निराश्रित गौवंश को भोजन के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि बरेली में इस योजना को लेकर डीएम अविनाश सिंह के साथ विस्तृत समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गौशालाओं की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए और कहीं भी लापरवाही न हो।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर चुके हैं। इस बजट से गौशालाओं का विस्तार, चारे की व्यवस्था और देखभाल के संसाधनों को बेहतर किया जा रहा है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रदेश में कोई भी गौवंश भूखा न रहे और सड़कों पर बेसहारा घूमते पशुओं की समस्या खत्म हो।
गौवंश के मुद्दे के साथ ही मंत्री ने चुनावी व्यवस्था पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा रहा है। इससे फर्जी वोटरों की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि अब फर्जी वोटिंग की गुंजाइश खत्म हो रही है।
बरेली दौरे में मंत्री धर्मपाल सिंह का संदेश साफ नजर आया कि सरकार अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर असर दिखाने के लिए काम कर रही है। चाहे गौवंश संरक्षण हो या चुनावी पारदर्शिता, दोनों ही क्षेत्रों में सख्त और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं का प्रभाव प्रदेशभर में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।
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