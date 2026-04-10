टोल पर अब नहीं चलेंगे नोट, फास्टैग में बैलेंस नहीं तो बैरियर से ही लेना पड़ेगा यू-टर्न, जाने नियम और बढ़ा किराया है क्या

बरेली। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव लागू हो गया है। शुक्रवार से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पूरी तरह कैश फ्री कर दिए गए हैं। अब वाहन चालकों को सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही भुगतान करना होगा। अगर किसी वाहन में फास्टैग में बैलेंस नहीं है और यूपीआई का विकल्प भी नहीं है, तो टोल पार करना नामुमकिन होगा, उन्हें सीधे वापस लौटना पड़ेगा।