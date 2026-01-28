निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट के आवास पर नोटिस चस्पा, कुर्सी राम जनम यादव ने संभाली

सोमवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलक्ट्रेट में ध्वजारोहण के बाद 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। इसके बाद उन्होंने यूजीसी कानून और शंकराचार्य के अपमान को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर तीखे आरोप लगाए। देर शाम वह जिलाधिकारी से मिलने उनके आवास पहुंचे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने डीएम आवास में 45 मिनट तक बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया, जिसे जिलाधिकारी ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उसी रात अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया और उन्हें शामली कलेक्ट्रेट से संबद्ध कर दिया गया। पूरे मामले की जांच मंडलायुक्त बरेली को सौंपी गई है।