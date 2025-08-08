सड़कों पर अब पुलिस की सायरन नहीं, वीरांगनाओं की धमक भी देगी सुनाई, सीएम के शुभारंभ के बाद मैदान में उतरी ‘वीरांगना यूनिट’

बरेली। बरेली की बेटियां अब खाकी में नजर आएंगी, वो भी नंचकु और लाठी के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार बरेली में महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए 'वीरांगना यूनिट' का शुभारंभ किया। ये खास यूनिट बरेली पुलिस की महिला एसओजी कमांडो टीम है, जो अब सीधे सड़कों पर उतरेगी।
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि शुक्रवार से वीरांगना यूनिट का मैदान में उतार दिया गया है। इस यूनिट में शामिल 8 महिला कांस्टेबल्स मार्शल आर्ट की कई तकनीकों में ट्रेंड हैं। नंचकु, लाठी-कॉम्बैट, पंचिंग, किकिंग, हथियार चलाना और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले चुकी ये महिला कमांडो अब शहर की सुरक्षा के साथ-साथ महिला अपराधों के खिलाफ भी मोर्चा लेंगी।
एसपी साउथ अंशिका वर्मा के नेतृत्व में बनी इस यूनिट का मकसद सिर्फ अपराधियों की नकेल कसना नहीं है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना और उन्हें यह भरोसा देना है कि वो अब अकेली नहीं हैं।
'वीरांगना यूनिट' संवेदनशील इलाकों में गश्त करेगी, खास अभियानों में शामिल होगी और जरूरत पड़ने पर मौके पर ही एक्शन भी लेगी। बरेली पुलिस की यह पहल महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है।
सीएम योगी ने यूनिट को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि नारी शक्ति का प्रतीक है। बरेली की ये वीरांगनाएं अब ये साबित करेंगी कि अगर उन्हें मौका मिले, तो वो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटतीं।