सड़कों पर अब पुलिस की सायरन नहीं, वीरांगनाओं की धमक भी देगी सुनाई, सीएम के शुभारंभ के बाद मैदान में उतरी ‘वीरांगना यूनिट’

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि शुक्रवार से वीरांगना यूनिट का मैदान में उतार दिया गया है। इस यूनिट में शामिल 8 महिला कांस्टेबल्स मार्शल आर्ट की कई तकनीकों में ट्रेंड हैं। नंचकु, लाठी-कॉम्बैट, पंचिंग, किकिंग, हथियार चलाना और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले चुकी ये महिला कमांडो अब शहर की सुरक्षा के साथ-साथ महिला अपराधों के खिलाफ भी मोर्चा लेंगी।