8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

सड़कों पर अब पुलिस की सायरन नहीं, वीरांगनाओं की धमक भी देगी सुनाई, सीएम के शुभारंभ के बाद मैदान में उतरी ‘वीरांगना यूनिट’

बरेली की बेटियां अब खाकी में नजर आएंगी, वो भी नंचकु और लाठी के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार बरेली में महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए 'वीरांगना यूनिट' का शुभारंभ किया। ये खास यूनिट बरेली पुलिस की महिला एसओजी कमांडो टीम है, जो अब सीधे सड़कों पर उतरेगी।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 08, 2025

एसपी साउथ अंशिका वर्मा और वीरांगना यूनिट (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बरेली की बेटियां अब खाकी में नजर आएंगी, वो भी नंचकु और लाठी के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार बरेली में महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए 'वीरांगना यूनिट' का शुभारंभ किया। ये खास यूनिट बरेली पुलिस की महिला एसओजी कमांडो टीम है, जो अब सीधे सड़कों पर उतरेगी।

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि शुक्रवार से वीरांगना यूनिट का मैदान में उतार दिया गया है। इस यूनिट में शामिल 8 महिला कांस्टेबल्स मार्शल आर्ट की कई तकनीकों में ट्रेंड हैं। नंचकु, लाठी-कॉम्बैट, पंचिंग, किकिंग, हथियार चलाना और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले चुकी ये महिला कमांडो अब शहर की सुरक्षा के साथ-साथ महिला अपराधों के खिलाफ भी मोर्चा लेंगी।

एसपी साउथ अंशिका वर्मा के नेतृत्व में बनी इस यूनिट का मकसद सिर्फ अपराधियों की नकेल कसना नहीं है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना और उन्हें यह भरोसा देना है कि वो अब अकेली नहीं हैं।

'वीरांगना यूनिट' संवेदनशील इलाकों में गश्त करेगी, खास अभियानों में शामिल होगी और जरूरत पड़ने पर मौके पर ही एक्शन भी लेगी। बरेली पुलिस की यह पहल महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है।

सीएम योगी ने यूनिट को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि नारी शक्ति का प्रतीक है। बरेली की ये वीरांगनाएं अब ये साबित करेंगी कि अगर उन्हें मौका मिले, तो वो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटतीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 11:58 am

Published on:

08 Aug 2025 11:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सड़कों पर अब पुलिस की सायरन नहीं, वीरांगनाओं की धमक भी देगी सुनाई, सीएम के शुभारंभ के बाद मैदान में उतरी ‘वीरांगना यूनिट’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.