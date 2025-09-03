Patrika LogoSwitch to English

बरेली

पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत देने के लिये ग्राउंड जीरो पर उतरे योगी सरकार के अफसर

जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिये येागी सरकार के अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर उतर गये हैं। चंपावत और उधम सिंह नगर में हुई मूसलाधार बारिश का सीधा असर पीलीभीत पर पड़ा है। देव नदी का जलस्तर अचानक बढ़कर 54 हजार क्यूसेक के पार पहुंच गया, जिससे पीलीभीत मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 03, 2025

निरीक्षण करतीं एडीएम ऋतु पुनिया (फोटो सोर्स: पत्रिका)

पीलीभीत। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिये येागी सरकार के अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर उतर गये हैं। चंपावत और उधम सिंह नगर में हुई मूसलाधार बारिश का सीधा असर पीलीभीत पर पड़ा है। देव नदी का जलस्तर अचानक बढ़कर 54 हजार क्यूसेक के पार पहुंच गया, जिससे पीलीभीत मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई गांव पानी से घिर गए और सड़कों पर जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को एडीएम ऋतु पुनिया और बीसलपुर से भाजपा विधायक विवेक वर्मा प्रशासनिक अमले के साथ प्रभावित गांवों में पहुंचे। उन्होंने अर्जुनपुर, राजपुर कुंडरी और महादेवा समेत कई गांवों का निरीक्षण किया और बाढ़ से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत सामग्री बांटी। एडीएम और विधायक ने आश्वासन दिया कि किसी भी गांव में खाने-पीने की किल्लत नहीं होने दी जाएगी।

एडीएम ने दिखाई जमीनी सक्रियता, ट्रैक्टर की सवारी की, पैदल पहुंचकर जाना हाल

जहां सड़कें कट गई थीं और सरकारी गाड़ी पहुंचना संभव नहीं था, वहां एडीएम ऋतु पुनिया ने ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कई किलीमीटर पैदल चलकर उन्होंने ग्रामीण अंचल के घरों से लेकर खलिहानों का जायजा लेकर बाढ़ प्रभावित किसानों का दुख दर्द बांटा। उन्होंने ग्रामीणों से हालचाल लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एडीएम ने कहा, कि जहां संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट चुके हैं, अगर कल तक पानी नहीं घटा तो प्रशासन नाव चलाने की व्यवस्था करेगा। किसी भी हालत में बाढ़ पीड़ितों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

बाढ़ से कटे संपर्क मार्गों का निरीक्षण, राहत देने के लिये लगेंगे स्वास्थ्य शिविर

एडीएम ने बताया कि पीलीभीत में भैंसता गांव में कटे हुए संपर्क मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर राजस्व टीम और हेल्थ टीम लगातार तैनात रही। ग्रामीणों की सेहत को देखते हुए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने की घोषणा की गई। एडीएम ने बताया कि फिलहाल किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। सभी ग्राम प्रधानों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनसे लगातार अपडेट लिया जा रहा है और राहत कार्यों पर नजर रखी जा रही है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम बीसलपुर नरेंद्र पांडे, तहसीलदार हबीबुर अंसारी, नायब तहसीलदार अवधेश कुमार समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। विधायक विवेक वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और जिला प्रशासन मिलकर हर संभव मदद पहुंचा रहा है। ग्रामीणों की सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति ही फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

Updated on:

03 Sept 2025 08:21 pm

Published on:

03 Sept 2025 08:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत देने के लिये ग्राउंड जीरो पर उतरे योगी सरकार के अफसर

