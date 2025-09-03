पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत देने के लिये ग्राउंड जीरो पर उतरे योगी सरकार के अफसर

पीलीभीत। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिये येागी सरकार के अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर उतर गये हैं। चंपावत और उधम सिंह नगर में हुई मूसलाधार बारिश का सीधा असर पीलीभीत पर पड़ा है। देव नदी का जलस्तर अचानक बढ़कर 54 हजार क्यूसेक के पार पहुंच गया, जिससे पीलीभीत मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई गांव पानी से घिर गए और सड़कों पर जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को एडीएम ऋतु पुनिया और बीसलपुर से भाजपा विधायक विवेक वर्मा प्रशासनिक अमले के साथ प्रभावित गांवों में पहुंचे। उन्होंने अर्जुनपुर, राजपुर कुंडरी और महादेवा समेत कई गांवों का निरीक्षण किया और बाढ़ से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत सामग्री बांटी। एडीएम और विधायक ने आश्वासन दिया कि किसी भी गांव में खाने-पीने की किल्लत नहीं होने दी जाएगी।