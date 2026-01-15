हे कान्हा, क्षमा करना…हम तुम्हारी गऊओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ठंड और भूख से दम तोड़ती रहीं तुम्हारी गायें, कहीं विधर्मी चलाते रहे आरी

आंवला क्षेत्र में अनुरुद्धपुर गांव की गोशाला में लापरवाही और अव्यवस्था के चलते दो दर्जन से अधिक गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि गोशाला में चारा, चोकर और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। साफ-सफाई बदहाल थी और कई गोवंश बीमार हालत में पड़े मिले। हिन्दू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद मामला गरमाया। इसके सामने आने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। एडीएम पूर्णिमा सिंह और एसडीएम विदुषी सिंह ने बुधवार को गोशाला का निरीक्षण किया। गंदगी, चारे की भारी कमी और देखरेख में गंभीर चूक की पुष्टि हुई। इसके बाद गोशाला के लिये जिम्मेदार ग्राम सचिव और पशु चिकित्सक को निलंबित कर दिया गया, केयर टेकर को हटाया गया और ग्राम प्रधान व गोशाला की देखरेख से जुड़े जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।