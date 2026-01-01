सोबती कॉन्टिनेंटल में न्यू ईयर की रात खाकी से टकराया नशा, डीजे-शराब पर बवाल, पुलिस से मारपीट, मैनेजर समेत तीन गए जेल

पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी
बरेली। न्यू ईयर की पार्टी की आड़ में सोबती कॉन्टिनेंटल में जमकर बवाल हुआ। डीजे की मस्ती और शराब के नशे में ग्रीन पार्क गेट के पास स्थित सोबती कॉन्टिनेंटल में देर रात खाकी से नशा टकरा गया। आधी रात के बाद करीब तीन बजे तेज आवाज में डीजे बजाने और शराब परोसे जाने पर बारादरी पुलिस ने मना किया। दबंगों ने पुलिस के साथ ही अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी। बारादरी थाने में होटल मैनेजर समेत कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की है। थाने में की गई फिटनेस के बाद पार्टी का सारा सरूर ही उतर गया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
बारादरी थाने के चौकी इंचार्ज मनीष भारद्वाज ने बताया कि 31 दिसंबर की रात करीब तीन बजे सूचना मिली कि सोबती कॉन्टिनेंटल में न्यू ईयर कार्यक्रम के दौरान तेज डीजे बज रहा है और शराब पिलाई जा रही है। सूचना पर चौकी रुहेलखंड से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। होटल प्रबंधन से डीजे बंद करने को कहा। बार के नियमों की अनदेखी कर तय समय सीमा के बाद शराब भी पिलाई जा रही थी। बारादरी पुलिस ने गुरुवार को मैनेजर मसी आलम पुत्र सईद हसन निवासी रसूलपुर नंगला थाना चाँदपुर जिला बिजनौर, पवनेश पुत्र शरनाम वर्मा निवासी ग्राम लीलापुर थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी और राघव कपूर पुत्र राजीव कपूर निवासी सिविल लाईन एल ए अपार्टमेन्ट थाना कोतवाली जनपद बरेली को जेल भेज दिया।
इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे ने बताया कि होटल के मैनेजर मसी आलम, पवनेश कुमार और मौके पर मौजूद राघव कपूर ने डीजे और बार बंद करने के बजाय पुलिस से ही बहस शुरू कर दी। आरोप है कि धमकी दी गई कि डीजे बजेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमलावर पुलिस से भिड़ गये। उस वक्त चौकी के दो सिपाही ही थे। इसके बाद थाने की पूरी जीप सोबती होटल पहुंची। मैनेजर समेत तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में लाकर पूरी रात उनकी जमकर फिटनेस की गई। उसके बाद गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों और उनके साथ मौजूद कुछ अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौच और मारपीट की। एक सिपाही का गला दबाने की कोशिश की गई, जबकि दूसरे अधिकारी के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। बीच-बचाव के बाद आरोपी भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर दबोचा गया। घटना में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, जिन्हें मोबाइल टीम से उपचार के लिए भेजा गया। प्रकरण में बारादरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर बारादरी ने बताया कि शांति भंग करने और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रात दस बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। सोबती के मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों पर मारपीट, हंगामा, सरकारी कार्य में बाधा, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, पुलिस पर जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
