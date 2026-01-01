1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सोबती कॉन्टिनेंटल में न्यू ईयर की रात खाकी से टकराया नशा, डीजे-शराब पर बवाल, पुलिस से मारपीट, मैनेजर समेत तीन गए जेल

न्यू ईयर की पार्टी की आड़ में सोबती कॉन्टिनेंटल में जमकर बवाल हुआ। डीजे की मस्ती और शराब के नशे में ग्रीन पार्क गेट के पास स्थित सोबती कॉन्टिनेंटल में देर रात खाकी से नशा टकरा गया। आधी रात के बाद करीब तीन बजे तेज आवाज में डीजे बजाने और शराब परोसे जाने पर बारादरी पुलिस ने मना किया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 01, 2026

पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी

बरेली। न्यू ईयर की पार्टी की आड़ में सोबती कॉन्टिनेंटल में जमकर बवाल हुआ। डीजे की मस्ती और शराब के नशे में ग्रीन पार्क गेट के पास स्थित सोबती कॉन्टिनेंटल में देर रात खाकी से नशा टकरा गया। आधी रात के बाद करीब तीन बजे तेज आवाज में डीजे बजाने और शराब परोसे जाने पर बारादरी पुलिस ने मना किया। दबंगों ने पुलिस के साथ ही अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी। बारादरी थाने में होटल मैनेजर समेत कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की है। थाने में की गई फिटनेस के बाद पार्टी का सारा सरूर ही उतर गया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

बारादरी थाने के चौकी इंचार्ज मनीष भारद्वाज ने बताया कि 31 दिसंबर की रात करीब तीन बजे सूचना मिली कि सोबती कॉन्टिनेंटल में न्यू ईयर कार्यक्रम के दौरान तेज डीजे बज रहा है और शराब पिलाई जा रही है। सूचना पर चौकी रुहेलखंड से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। होटल प्रबंधन से डीजे बंद करने को कहा। बार के नियमों की अनदेखी कर तय समय सीमा के बाद शराब भी पिलाई जा रही थी। बारादरी पुलिस ने गुरुवार को मैनेजर मसी आलम पुत्र सईद हसन निवासी रसूलपुर नंगला थाना चाँदपुर जिला बिजनौर, पवनेश पुत्र शरनाम वर्मा निवासी ग्राम लीलापुर थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी और राघव कपूर पुत्र राजीव कपूर निवासी सिविल लाईन एल ए अपार्टमेन्ट थाना कोतवाली जनपद बरेली को जेल भेज दिया।

पुलिस पर ही हमलावर हो गये सोबती के मैनेजर और नौकर

इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे ने बताया कि होटल के मैनेजर मसी आलम, पवनेश कुमार और मौके पर मौजूद राघव कपूर ने डीजे और बार बंद करने के बजाय पुलिस से ही बहस शुरू कर दी। आरोप है कि धमकी दी गई कि डीजे बजेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमलावर पुलिस से भिड़ गये। उस वक्त चौकी के दो सिपाही ही थे। इसके बाद थाने की पूरी जीप सोबती होटल पहुंची। मैनेजर समेत तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में लाकर पूरी रात उनकी जमकर फिटनेस की गई। उसके बाद गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

पुलिस से मारपीट, गला दबाने का आरोप

पुलिस के मुताबिक आरोपियों और उनके साथ मौजूद कुछ अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौच और मारपीट की। एक सिपाही का गला दबाने की कोशिश की गई, जबकि दूसरे अधिकारी के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। बीच-बचाव के बाद आरोपी भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर दबोचा गया। घटना में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, जिन्हें मोबाइल टीम से उपचार के लिए भेजा गया। प्रकरण में बारादरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर बारादरी ने बताया कि शांति भंग करने और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रात दस बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। सोबती के मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों पर मारपीट, हंगामा, सरकारी कार्य में बाधा, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, पुलिस पर जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 07:47 pm

Published on:

01 Jan 2026 02:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सोबती कॉन्टिनेंटल में न्यू ईयर की रात खाकी से टकराया नशा, डीजे-शराब पर बवाल, पुलिस से मारपीट, मैनेजर समेत तीन गए जेल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीआईजी के एक्शन से टूटी बदमाशों की कमर : 225 हिस्ट्रीशीट, 41 गैंगस्टर, 145 मुठभेड़ें, 7.80 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त

बरेली

पीलीभीत बाईपास से त्रिशूल तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण पर मंथन, अब 8 लेन बनने की तैयारी, जल्द शुरु होगा सर्वे

बरेली

नए साल के जश्न में चली गोलियां… रील के चक्कर में की हवाई फायरिंग, अवैध तमंचों के साथ 4 गिरफ्तार

बरेली

नैनीताल में फ्लैट का सपना दिखाकर 5 लाख उड़ाये, पैसे मांगे तो जान से मारने की धमकी, बरेली के कारोबारी समेत तीन पर मुकदमा

बरेली

बरेली में सड़क सुरक्षा का बिगुल, जनवरी भर चलेगा जागरूकता अभियान, लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई राहत

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.