ऑपरेशन तौकीर: मौलाना के करीबी पूर्व सपा पार्षद के बारातघर पर बीडीए ने लगाई सील

बीडीए अधिकारियों ने बताया कि वाजिद बेग ने अवैध तरीके से यह मैरिज होम बनाया था। कई बार रोकने के बावजूद निर्माण जारी रहा, इसलिए टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में बरातघर को सील कर दिया। टीम ने बरातघर पर नोटिस भी चस्पा किया है और चेतावनी दी कि अगर सील को तोड़ा या हटाया गया तो एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीओ पंकज श्रीवास्तव और बीडीए के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। टीम ने पहले से लगे ताले को तोड़कर अपना ताला लगाकर बरातघर को सील कर दिया।