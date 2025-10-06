ऑपरेशन तौकीर: मौलाना के करीबी पूर्व सपा पार्षद के बारातघर पर बीडीए ने लगाई सील

बारातघर को सील करती बीडीए की टीम मौके पर मौजूद पुलिस (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। शहर में 26 सितंबर के बवाल के बाद बीडीए की कार्रवाई अब तक लगातार जारी है। सोमवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने सपा के पूर्व पार्षद और मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बरातघर को सील कर दिया। यह बरातघर फरीदापुर चौधरी इलाके के डीजल शेड के पीछे स्थित है।
बीडीए अधिकारियों ने बताया कि वाजिद बेग ने अवैध तरीके से यह मैरिज होम बनाया था। कई बार रोकने के बावजूद निर्माण जारी रहा, इसलिए टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में बरातघर को सील कर दिया। टीम ने बरातघर पर नोटिस भी चस्पा किया है और चेतावनी दी कि अगर सील को तोड़ा या हटाया गया तो एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीओ पंकज श्रीवास्तव और बीडीए के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। टीम ने पहले से लगे ताले को तोड़कर अपना ताला लगाकर बरातघर को सील कर दिया।
बीते कुछ दिनों में मौलाना तौकीर के कई करीबी लोगों की संपत्तियां भी बीडीए ने सील की हैं। इनमें पीलीभीत रोड पर आरिफ के फहम लान, फ्लोरा गार्डन, उनकी पत्नी का स्काई लार्क होटल, नरियावल स्थित शराफत का बरातघर और नौमहला मस्जिद के पास आरोपी नदीम की चार दुकानें शामिल हैं। मौलाना को शरण देने वाले फरहत का मकान भी सील किया जा चुका है। शहर में ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि बवाल और अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
