ऑपरेशन तौकीर: इज्जतनगर में मुमताज़ के बरातघर और जिम पर बीडीए ने लगाई सील, अब इन पर होगी कार्रवाई

बीडीए की टीम ने बारातघर को किया सील (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को इज्जतनगर और शांतिनगर में दो संपत्तियों को सील किया गया। इनमें एक बरातघर और दूसरा जिम शामिल है।
बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए का कहना है कि दोनों ही निर्माण अवैध तरीके से बने थे और इन पर नक्शा स्वीकृत नहीं था। गुरुवार को दोपहर साढ़े तीन बजे बीडीए की टीम पुलिस बल के साथ शांतिनगर स्थित एसबी गार्डन बरातघर पर पहुंची और इसे सील कर दिया। बरातघर करीब तीन हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ था और इसका मालिक मुमताज़ है।
इसके बाद तसलीम के जिम को भी सील किया गया। जिम जिस भवन में चल रहा था, वह भी बिना अनुमति का अवैध निर्माण था। कार्रवाई के दौरान दोनों संपत्तियों के मालिक मौके पर नहीं पहुंचे। भारी पुलिस बल तैनात रहा और आसपास के लोग अपने घरों की छत से कार्रवाई को देखते रहे।
शहर में बवाल के बाद से बीडीए ने करीब 100 संपत्तियों की जांच शुरू की है। मौलाना तौकीर के करीबी नफीस का एक बरातघर पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। इसके अलावा चार बरातघर और तौकीर को पनाह देने वाले फरहत के मकान पर भी बीडीए ने ताला लगा दिया है।
बीडीए अधिकारियों के अनुसार शहर में अवैध निर्माणों की पूरी कुंडली तैयार की गई है। इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जांच में जहां भी अवैध निर्माण पाया जा रहा है, वहां पहले नोटिस जारी किया जाता है और इसके बाद कार्रवाई की जाती है।
