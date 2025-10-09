ऑपरेशन तौकीर: इज्जतनगर में मुमताज़ के बरातघर और जिम पर बीडीए ने लगाई सील, अब इन पर होगी कार्रवाई

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए का कहना है कि दोनों ही निर्माण अवैध तरीके से बने थे और इन पर नक्शा स्वीकृत नहीं था। गुरुवार को दोपहर साढ़े तीन बजे बीडीए की टीम पुलिस बल के साथ शांतिनगर स्थित एसबी गार्डन बरातघर पर पहुंची और इसे सील कर दिया। बरातघर करीब तीन हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ था और इसका मालिक मुमताज़ है।