ऑपरेशन तौकीर: नफरती मौलाना के सात कमांडर अब खुफिया रडार पर, हर कॉल, हर कदम पर नजर, बनेगा रिकॉर्ड ऑफ उपद्रव

जुमा की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश में भीड़ ने जब पुलिस को रोका तो हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया बल्कि फायरिंग भी की। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर तीन घंटे में हालात काबू में किए। घटना के बाद पांच थानों में 10 मुकदमे, 126 नामजद, और 3225 अज्ञात उपद्रवी दर्ज किए गए। अब तक 89 गिरफ्तार, जिनमें 83 जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि बाकी का शांतिभंग में चालान किया गया है।