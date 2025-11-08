Patrika LogoSwitch to English

बरेली

अफीम और मार्फिन तस्करी का काला कारोबार बेनकाब, झारखंड से पंजाब तक फैला नेटवर्क धराशायी, पांच आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

थाना बारादरी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त दो अंतरराज्यीय गिरोहों का भंडाफोड़ कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दो अलग-अलग छापों में कुल 1 किलो 657 ग्राम अफीम और 1 किलो 011 ग्राम मार्फिन (कूड पाउडर) बरामद की है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 08, 2025

बरेली। थाना बारादरी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त दो अंतरराज्यीय गिरोहों का भंडाफोड़ कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दो अलग-अलग छापों में कुल 1 किलो 657 ग्राम अफीम और 1 किलो 011 ग्राम मार्फिन (कूड पाउडर) बरामद की है।

एसपी सिटी मानुष पारीक ने शनिवार को खुलासा करते हुए बताया कि कार्रवाई में पुलिस ने पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो फरार हैं। दोनों गिरोह लंबे समय से राज्य की सीमाओं को पार कर नशे का जाल बुन रहे थे। बरामद माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है।

झारखंड से खरीदकर पंजाब में बेचते थे अफीम

पहली कार्रवाई में पुलिस ने झारखंड से अफीम लाकर पंजाब में बेचने वाले गिरोह को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी राजेश कश्यप, सतीश कश्यप (दोनों निवासी ग्राम ढका, थाना विशारतगंज) और सतेन्द्र कश्यप (निवासी ताजपुर नवदिया, थाना भमौरा) हैं। इनके पास से 1.65 किलो अफीम, दो मोटरसाइकिलें, दो मोबाइल फोन और 5710 नकद बरामद हुआ। गिरोह का सरगना अजय सिंह फरार बताया गया है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ यह गिरोह पहले भी कई बार झारखंड के पलामू इलाके से अफीम लाकर पंजाब में बेच चुका है। अफीम को मिलावट कर उसकी मात्रा बढ़ाई जाती थी और फिर डबल डेकर बस से देर रात सप्लाई भेजी जाती थी। इस बार भी वही प्लान था, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर उन्हें मौके पर ही दबोच लिया।

मुनाफे के लिए अफीम से बनाते थे स्मैक

दूसरी कार्रवाई में बारादरी पुलिस ने मणिपुर से मार्फिन लाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। विजय पेट्रोल पंप के पास रात में चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीन युवकों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर उन्होंने बाइक मोड़ ली और भागने लगे। घेराबंदी कर पुलिस ने दो को दबोच लिया, जबकि तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान भूपराम (22) और प्रमोद (21), दोनों निवासी ताजपुर नवदिया, थाना भमौरा, के रूप में हुई। इनके पास से 1 किलो 011 ग्राम मार्फिन, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों की मुलाकात नवनीत (निवासी दियोनी, थाना दातागंज, बदायूं) नाम के युवक से हुई थी, जो इस गिरोह का मुख्य खिलाड़ी है। नवनीत पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। उसने दोनों को मणिपुर से ‘कूड पाउडर’ लाकर बरेली और आसपास के जिलों में बेचने के लिए तैयार किया था। यह गिरोह अफीम मिलाकर स्मैक तैयार करता था, जिससे उन्हें भारी मुनाफा मिलता था।

जेल भेजे गए आरोपी, कार्रवाई में ये पुलिसकर्मी से शामिल

पुलिस का कहना है कि दोनों गिरोह एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो देश के अलग-अलग राज्यों से अफीम और मार्फिन मंगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक सप्लाई करता था। नशे के कारोबार को वैध व्यापार का रूप देने के लिए ये शातिर तस्कर अफीम में कॉम्पलान और अन्य पाउडर मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ा देते थे। बारादरी पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि फरार अजय सिंह और नवनीत की तलाश में दबिश जारी है। इन अभियानों को थाना बारादरी प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। टीम में चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज, विनय बहादुर सिंह, दरोगा रवि तोमर, हेड कांस्टेबल आशीष मिश्रा, सौरभ तोमर, साबिर अली, विनोद कुमार, राहुल कुमार, चेतन सिंह, सिद्धांत चौधरी, दीपांशु पोसवाल, आदित्य प्रताप सिंह और चालक मुकेश कुमार शामिल रहे।

