अफीम और मार्फिन तस्करी का काला कारोबार बेनकाब, झारखंड से पंजाब तक फैला नेटवर्क धराशायी, पांच आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

दूसरी कार्रवाई में बारादरी पुलिस ने मणिपुर से मार्फिन लाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। विजय पेट्रोल पंप के पास रात में चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीन युवकों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर उन्होंने बाइक मोड़ ली और भागने लगे। घेराबंदी कर पुलिस ने दो को दबोच लिया, जबकि तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान भूपराम (22) और प्रमोद (21), दोनों निवासी ताजपुर नवदिया, थाना भमौरा, के रूप में हुई। इनके पास से 1 किलो 011 ग्राम मार्फिन, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों की मुलाकात नवनीत (निवासी दियोनी, थाना दातागंज, बदायूं) नाम के युवक से हुई थी, जो इस गिरोह का मुख्य खिलाड़ी है। नवनीत पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। उसने दोनों को मणिपुर से ‘कूड पाउडर’ लाकर बरेली और आसपास के जिलों में बेचने के लिए तैयार किया था। यह गिरोह अफीम मिलाकर स्मैक तैयार करता था, जिससे उन्हें भारी मुनाफा मिलता था।