कबाड़े की दुकान की आड़ में चल रहा था अफीम का धंधा, 35 लाख की खेप के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पंजाब तक फैला नेटवर्क

पुलिस ने आरोपियों के पास से 3650 रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं मोबाइलों के जरिए नशे के सौदे तय किए जाते थे। फरार आरोपी ज्ञान की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि नशे के इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच और तेज की जाएगी।