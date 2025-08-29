Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

पंचायत चुनाव 2026: 29 सितंबर तक सुधरेगी वोटर लिस्ट, हर घर पहुंचेगा बीएलओ, डीएम ने दिए ये निर्देश

पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को अर्बन हार्ट सभागार में हुई कार्यशाला में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को साफ हिदायत दी कि 29 सितंबर तक हर हाल में घर-घर जाकर वोटरों की जानकारी जुटाएं और फार्म-11 जमा करें।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 29, 2025

बरेली। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को अर्बन हार्ट सभागार में हुई कार्यशाला में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को साफ हिदायत दी कि 29 सितंबर तक हर हाल में घर-घर जाकर वोटरों की जानकारी जुटाएं और फार्म-11 जमा करें।

डीएम ने कहा कि वोटर लिस्ट चुनाव की रीढ़ है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। बीएलओ गांव-गांव जाकर डोर-टू-डोर सर्वे करें और नाम जुड़वाने या कटवाने की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी करें। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस काम में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

एप से काम करने वालों को इनाम

डीएम अविनाश सिंह ने बीएलओ को ई-बीएलओ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जो बीएलओ ज्यादा से ज्यादा एंट्री ऐप से करेंगे, उन्हें मानदेय के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।

एडीएम ने दी चेतावनी

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह ने बीएलओ को चेतावनी दी कि अगर किसी ने लापरवाही की तो कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा तक जानकारी इकट्ठा करके संबंधित तहसील कार्यालय में फार्म-11 जमा करना अनिवार्य है।

काफी संख्या में बीएलओ शामिल

कार्यशाला में एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव समेत सभी खंड विकास अधिकारी और बीएलओ मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news in hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 09:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पंचायत चुनाव 2026: 29 सितंबर तक सुधरेगी वोटर लिस्ट, हर घर पहुंचेगा बीएलओ, डीएम ने दिए ये निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.