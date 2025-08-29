पंचायत चुनाव 2026: 29 सितंबर तक सुधरेगी वोटर लिस्ट, हर घर पहुंचेगा बीएलओ, डीएम ने दिए ये निर्देश

डीएम ने कहा कि वोटर लिस्ट चुनाव की रीढ़ है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। बीएलओ गांव-गांव जाकर डोर-टू-डोर सर्वे करें और नाम जुड़वाने या कटवाने की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी करें। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस काम में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।