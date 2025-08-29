पंचायत चुनाव 2026: 29 सितंबर तक सुधरेगी वोटर लिस्ट, हर घर पहुंचेगा बीएलओ, डीएम ने दिए ये निर्देश

बरेली। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को अर्बन हार्ट सभागार में हुई कार्यशाला में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को साफ हिदायत दी कि 29 सितंबर तक हर हाल में घर-घर जाकर वोटरों की जानकारी जुटाएं और फार्म-11 जमा करें।
डीएम ने कहा कि वोटर लिस्ट चुनाव की रीढ़ है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। बीएलओ गांव-गांव जाकर डोर-टू-डोर सर्वे करें और नाम जुड़वाने या कटवाने की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी करें। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस काम में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
डीएम अविनाश सिंह ने बीएलओ को ई-बीएलओ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जो बीएलओ ज्यादा से ज्यादा एंट्री ऐप से करेंगे, उन्हें मानदेय के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह ने बीएलओ को चेतावनी दी कि अगर किसी ने लापरवाही की तो कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा तक जानकारी इकट्ठा करके संबंधित तहसील कार्यालय में फार्म-11 जमा करना अनिवार्य है।
कार्यशाला में एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव समेत सभी खंड विकास अधिकारी और बीएलओ मौजूद रहे।