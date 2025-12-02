बरेली एयरपोर्ट पर पत्थर को लेकर बेकाबू हुआ यात्री: सुरक्षाकर्मियों के रोकते ही तांडव, इंडिगो ने किया फ्लाइट से बाहर

बरेली। एयरपोर्ट पर उत्तराखंड का एक युवक इंडिगो फ्लाइट में पत्थर ले जाने पर अड़ गया और सुरक्षा जांच रोकने पर बेकाबू होकर हंगामा करने लगा। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने सुरक्षाकर्मियों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद पूरे टर्मिनल में दहशत फैल गई।
सुरक्षा प्रभारी राजीव राठी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, भवाली जंगलिया, उत्तराखंड निवासी राहिल प्रभाकर मुंबई जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट लेने आया था। जांच के दौरान उसके बैग से पत्थर का टुकड़ा मिला। नियमों के तहत पत्थर ले जाने से मना किया गया, तो राहिल भड़क उठा और चिल्लाने लगा।
स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा प्रभारी मौके पर पहुंचे और उसे समझाते हुए पत्थर को चेक-इन बैग में रखने की सलाह दी। लेकिन युवक और आक्रामक हो गया। आरोप है कि उसने सुरक्षाकर्मियों पर उंगली उठाते हुए धमकी दी अगर पत्थर नहीं ले जाने दिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी इस हरकत से एसएचए क्षेत्र में मौजूद यात्री सहम गए, कई लोग घबराकर पीछे हटने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सुरक्षा टीम को अतिरिक्त कर्मियों को बुलाना पड़ा।
इंडिगो प्रबंधन को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद राहिल को तुरंत फ्लाइट से आउट कर दिया गया। बाहर निकलते समय भी युवक धमकियां देता रहा। सुरक्षा प्रभारी की तहरीर पर इज्जतनगर थाने में राहिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ सुरक्षा में बाधा डालती हैं, बल्कि यात्रियों की जान को भी खतरे में डालती हैं।
