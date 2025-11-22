Patrika LogoSwitch to English

बरेली

पासपोर्ट बनेगा आसानी से: चार जिलों में स्लॉट दोगुने, सम्भल में पहली बार पहुंचेगी पासपोर्ट मोबाइल वैन

पासपोर्ट बनवाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए राहतभरी खबर आई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली ने बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग को देखते हुए बड़ी पहल की है। अब आसपास के जिलों में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों की क्षमता दोगुनी कर दी गई है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 22, 2025

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह

बरेली। पासपोर्ट बनवाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए राहतभरी खबर आई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली ने बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग को देखते हुए बड़ी पहल की है। अब आसपास के जिलों में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों की क्षमता दोगुनी कर दी गई है। इसके साथ ही सम्भल जिले में पहली बार पासपोर्ट विभाग की मोबाइल वैन भी तैनात की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को जिले में ही पासपोर्ट आवेदन करने की सुविधा मिल जाएगी।

चार जिलों में दोगुनी हुई क्षमता

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नगीना, बिजनौर, रामपुर और पीलीभीत के पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर अब प्रतिदिन 40 की जगह 80 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे इन जिलों में अपॉइंटमेंट के लिए होने वाली मशक्कत काफी कम हो जाएगी। वहीं अमरोहा, बदायूं और शाहजहांपुर में भी स्लॉट संख्या 40 से बढ़ाकर 50 प्रतिदिन कर दी गई है। सभी जिलों में नई स्लॉट संख्या पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है, जो 24 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगी।

पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में ऑनलाइन आवेदन अचानक बढ़ गए थे, जिसके चलते लोगों को अपॉइंटमेंट मिलने में कठिनाई आ रही थी। बढ़ी हुई क्षमता से अब आवेदकों को पहले की तुलना में दोगुनी आसानी से स्लॉट मिल सकेंगे।

सम्भल के लिए विशेष सुविधा, मोबाइल वैन आएगी तीन दिन

पासपोर्ट सेवाओं को और सुगम बनाने के लिए कार्यालय ने सम्भल जिले में पहली बार बड़ी पहल की है। 26 से 28 नवंबर तक सम्भल डीएम कार्यालय परिसर में पासपोर्ट विभाग की मोबाइल वैन तैनात रहेगी। इससे वहां के लोगों को पहली बार अपने ही जिले में पासपोर्ट से संबंधित सभी औपचारिकताएँ करने की सुविधा मिलेगी। मोबाइल वैन में दस्तावेज सत्यापन, बायोमेट्रिक फोटोग्राफी और पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि इसके लिए भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अनिवार्य रहेगा।

जनता को तेज़ और सरल सेवा देना प्राथमिकता

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बढ़ती मांग और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट बढ़ाए गए हैं। मोबाइल वैन की शुरुआत से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अब तक बरेली, मुरादाबाद या अन्य जिलों में बार-बार आना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएँ लोगों तक तेज़ी और आसानी से पहुंचें। क्षमता बढ़ाने और मोबाइल वैन शुरू करने से लोगों का समय और मेहनत दोनों बचेंगी।

Published on:

22 Nov 2025 05:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पासपोर्ट बनेगा आसानी से: चार जिलों में स्लॉट दोगुने, सम्भल में पहली बार पहुंचेगी पासपोर्ट मोबाइल वैन

बरेली

उत्तर प्रदेश

