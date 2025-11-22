पासपोर्ट बनेगा आसानी से: चार जिलों में स्लॉट दोगुने, सम्भल में पहली बार पहुंचेगी पासपोर्ट मोबाइल वैन

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नगीना, बिजनौर, रामपुर और पीलीभीत के पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर अब प्रतिदिन 40 की जगह 80 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे इन जिलों में अपॉइंटमेंट के लिए होने वाली मशक्कत काफी कम हो जाएगी। वहीं अमरोहा, बदायूं और शाहजहांपुर में भी स्लॉट संख्या 40 से बढ़ाकर 50 प्रतिदिन कर दी गई है। सभी जिलों में नई स्लॉट संख्या पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है, जो 24 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगी।