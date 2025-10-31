Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में गूंजी देशभक्ति की गूंज… सरदार पटेल जयंती पर निकला यूनिटी मार्च, अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने लगाई एकता की दौड़

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर शुक्रवार को बरेली में एकता और अखंडता का रंग देखने को मिला। शहर के पटेल चौक से निकले यूनिटी मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र-छात्राएं, युवक मंगल दल, सामाजिक संगठन और अधिकारी—सबने कदम से कदम मिलाकर एकता का संदेश दिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 31, 2025

बरेली। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर शुक्रवार को बरेली में एकता और अखंडता का रंग देखने को मिला। शहर के पटेल चौक से निकले यूनिटी मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र-छात्राएं, युवक मंगल दल, सामाजिक संगठन और अधिकारी—सबने कदम से कदम मिलाकर एकता का संदेश दिया। मार्च के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से पूरा शहर गूंज उठा।

सुबह 9 बजे पटेल चौक से शुरू हुई पदयात्रा चौकी चौराहा, गांधी उद्यान होते हुए बरेली कॉलेज परिसर पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां सरदार पटेल के विचारों और योगदान पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही स्वदेशी मेला, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि वो प्रेरणा हैं जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सीडीओ देवायानी ने युवाओं से अपील की कि सरदार पटेल के विचारों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

कार्यक्रम में वनमंत्री डॉ. अरुण कुमार, कैंट विधायक संजय अग्रवाल, मीरगंज विधायक डी.सी. वर्मा, नवाबगंज विधायक एस.पी. आर्य, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, भाजपा नेता गुलशन आनंद, देवेंद्र जोशी, केएम अरोड़ा और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, एडीएम सिटी सौरभ दुबे समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

सरदार पटेल की जयंती पर शहर में देशभक्ति और एकता का जोश चरम पर रहा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने ‘एकता में ही शक्ति है’ का संदेश पूरे जोश से दिया। जिला प्रशासन ने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिले में सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहेगी।

पटेल चौक पर हुआ माल्यार्पण, सराबोर रहा माहौल

सरदार पटेल स्मारक समिति, बरेली की ओर से पटेल चौक पर भी विशेष कार्यक्रम हुआ। समिति के अध्यक्ष सी.एल. गंगवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजसेवी, पदाधिकारी और नागरिकों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में अर्बन बैंक चेयरपर्सन श्रुति गंगवार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक लाल बहादुर गंगवार, कुर्मी क्षत्रिय सभा अध्यक्ष के.पी. सेन, रघुवीर गंगवार, जे.एस. गंगवार, अमित कुमार, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ज्वालाप्रसाद गंगवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुखन लाल पटेल, रिटायर्ड कर्नल पुरुषोत्तम सिंह और श्याम सिंह मौजूद रहे।

इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट अलंकार सिंह ने प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में एकता में ही शक्ति है का नारा गूंजता रहा। इसी मौके पर लाल बहादुर गंगवार को दिल्ली में मिला सरदार पटेल ग्लोबल अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। शहर भर में सरदार पटेल की जयंती एक उत्सव की तरह मनाई गई — कहीं रैलियां निकलीं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, तो कहीं युवाओं ने सरदार पटेल के विचारों को अपनाने का संकल्प लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 03:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में गूंजी देशभक्ति की गूंज… सरदार पटेल जयंती पर निकला यूनिटी मार्च, अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने लगाई एकता की दौड़

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार, बरेली के दो कपड़ा व्यापारियों की मौत, दो घायल, जाने कैसे हुआ हादसा

बरेली

एसएसपी के सख्त तेवर… कांग्रेस नेता समेत हत्या, लूट, गोकशी और ड्रग्स तस्करी में लिप्त 26 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खुली

बरेली

पुलिस, छात्र और एनसीसी कैडेट्स ने लगाई एकता की दौड़, गूंजे भारत माता की जय के नारे, एडीजी बोले— युवाओं को सरदार पटेल से लेनी चाहिए प्रेरणा

बरेली

नरोत्तम दास बने हिन्दू जागरण मंच बरेली महानगर संयोजक, संगठन को मजबूत बनाने का लिया संकल्प

बरेली

कुत्ते के काटने से पागल हुआ युवक, चलती रोडवेज बस पर फेंकी ईंट, पलटने से बची, परिजनों ने पेड़ से बांधा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.