बरेली में गूंजी देशभक्ति की गूंज… सरदार पटेल जयंती पर निकला यूनिटी मार्च, अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने लगाई एकता की दौड़

सरदार पटेल स्मारक समिति, बरेली की ओर से पटेल चौक पर भी विशेष कार्यक्रम हुआ। समिति के अध्यक्ष सी.एल. गंगवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजसेवी, पदाधिकारी और नागरिकों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में अर्बन बैंक चेयरपर्सन श्रुति गंगवार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक लाल बहादुर गंगवार, कुर्मी क्षत्रिय सभा अध्यक्ष के.पी. सेन, रघुवीर गंगवार, जे.एस. गंगवार, अमित कुमार, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ज्वालाप्रसाद गंगवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुखन लाल पटेल, रिटायर्ड कर्नल पुरुषोत्तम सिंह और श्याम सिंह मौजूद रहे।