बरेली में गूंजी देशभक्ति की गूंज… सरदार पटेल जयंती पर निकला यूनिटी मार्च, अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने लगाई एकता की दौड़

बरेली। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर शुक्रवार को बरेली में एकता और अखंडता का रंग देखने को मिला। शहर के पटेल चौक से निकले यूनिटी मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र-छात्राएं, युवक मंगल दल, सामाजिक संगठन और अधिकारी—सबने कदम से कदम मिलाकर एकता का संदेश दिया। मार्च के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से पूरा शहर गूंज उठा।
सुबह 9 बजे पटेल चौक से शुरू हुई पदयात्रा चौकी चौराहा, गांधी उद्यान होते हुए बरेली कॉलेज परिसर पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां सरदार पटेल के विचारों और योगदान पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही स्वदेशी मेला, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि वो प्रेरणा हैं जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सीडीओ देवायानी ने युवाओं से अपील की कि सरदार पटेल के विचारों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।
कार्यक्रम में वनमंत्री डॉ. अरुण कुमार, कैंट विधायक संजय अग्रवाल, मीरगंज विधायक डी.सी. वर्मा, नवाबगंज विधायक एस.पी. आर्य, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, भाजपा नेता गुलशन आनंद, देवेंद्र जोशी, केएम अरोड़ा और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, एडीएम सिटी सौरभ दुबे समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
सरदार पटेल की जयंती पर शहर में देशभक्ति और एकता का जोश चरम पर रहा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने ‘एकता में ही शक्ति है’ का संदेश पूरे जोश से दिया। जिला प्रशासन ने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिले में सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहेगी।
सरदार पटेल स्मारक समिति, बरेली की ओर से पटेल चौक पर भी विशेष कार्यक्रम हुआ। समिति के अध्यक्ष सी.एल. गंगवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजसेवी, पदाधिकारी और नागरिकों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में अर्बन बैंक चेयरपर्सन श्रुति गंगवार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक लाल बहादुर गंगवार, कुर्मी क्षत्रिय सभा अध्यक्ष के.पी. सेन, रघुवीर गंगवार, जे.एस. गंगवार, अमित कुमार, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ज्वालाप्रसाद गंगवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुखन लाल पटेल, रिटायर्ड कर्नल पुरुषोत्तम सिंह और श्याम सिंह मौजूद रहे।
इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट अलंकार सिंह ने प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में एकता में ही शक्ति है का नारा गूंजता रहा। इसी मौके पर लाल बहादुर गंगवार को दिल्ली में मिला सरदार पटेल ग्लोबल अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। शहर भर में सरदार पटेल की जयंती एक उत्सव की तरह मनाई गई — कहीं रैलियां निकलीं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, तो कहीं युवाओं ने सरदार पटेल के विचारों को अपनाने का संकल्प लिया।
