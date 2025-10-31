10 लाख दो, नहीं तो गाड़ी से कुचल देंगे, इज्जतनगर में महिला की जमीन हड़पने वाले आठ दबंगों पर एफआईआर, मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला

ताला तोड़ते दबंग (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की जमीन पर आठ दबंगों ने कब्जा कर लिया। विरोधकरने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और एसएसपी से की। एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश पर पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
बारादरी थाना क्षेत्र के मॉडल टाउन निवासी कुशमीत कौर ने बताया कि साल 2004 में तुलापुर इलाके में गाटा संख्या 4 और 5 में करीब 200 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा था। पति की मौत के बाद यही प्लॉट उनका सहारा है। जब उन्होंने उस पर घर बनाने का काम शुरू किया तो मोहल्ले के कुछ लोग अशफाक अहमद, ईशाक अहमद, सईद अहमद, सोहेल खान और उनके साथी अमित कुमार व विजित गुप्ता आ धमके। उन्होंने वहां गेट लगाकर दावा किया कि यह जमीन उनकी है। पीड़िता ने जब तहसील और एसडीएम से शिकायत की तो जांच में खुलासा हुआ कि जिन गाटों पर ये लोग दावा कर रहे हैं, वे पहले ही साल 1982 में बेचे जा चुके हैं।
एसडीएम की रिपोर्ट 29 मई 2018 और 6 सितंबर 2025 को साफ तौर पर इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि विवादित भूमि गाटा संख्या 4 और 5 से इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद इज्जतनगर पुलिस ने अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। कुशमीत कौर का आरोप है कि आरोपियों की थाने में “सैटिंग” है, जिसके चलते उनकी हर शिकायत को टाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि सोहेल खान, अमित शर्मा और विजित गुप्ता ने उन्हें खुलेआम धमकी दी “अगर अपना प्लॉट वापस चाहिए तो 10 लाख रुपये दो, नहीं तो गाड़ी से कुचलकर खत्म कर देंगे।” धमकी के बाद से महिला भयभीत है और लगातार न्याय के लिए दर-दर भटक रही है।
पीड़िता के पक्ष में कोर्ट ने भी 31 मई 2025 को आदेश दिया था कि किसी को भी उसकी जमीन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद दबंगों ने फर्जी कागजात बनवाकर उसी जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम करवा ली है। कुशमीत कौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों — सोहेल खान, अमित शर्मा, विजित गुप्ता, ईशाक, अशफाक, पारुल मिश्रा, सईद अहमद और अमित अवस्थी — के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़िता ने कहा, “मैं 2018 से थाने और तहसील के चक्कर काट रही हूं, अब बस चाहती हूं कि मेरी जमीन पर से कब्जा हटे और मुझे इंसाफ मिले।”
