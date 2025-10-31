10 लाख दो, नहीं तो गाड़ी से कुचल देंगे, इज्जतनगर में महिला की जमीन हड़पने वाले आठ दबंगों पर एफआईआर, मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला

एसडीएम की रिपोर्ट 29 मई 2018 और 6 सितंबर 2025 को साफ तौर पर इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि विवादित भूमि गाटा संख्या 4 और 5 से इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद इज्जतनगर पुलिस ने अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। कुशमीत कौर का आरोप है कि आरोपियों की थाने में “सैटिंग” है, जिसके चलते उनकी हर शिकायत को टाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि सोहेल खान, अमित शर्मा और विजित गुप्ता ने उन्हें खुलेआम धमकी दी “अगर अपना प्लॉट वापस चाहिए तो 10 लाख रुपये दो, नहीं तो गाड़ी से कुचलकर खत्म कर देंगे।” धमकी के बाद से महिला भयभीत है और लगातार न्याय के लिए दर-दर भटक रही है।