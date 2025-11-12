फाइलों की धूल में दबे भुगतान और सेवायोजन… समिति ने तलब की रिपोर्ट, फिर अफसरों को दे दिए सख्त निर्देश

बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी बदायूं के यहां 10 मृतक आश्रितों के प्रकरण लंबित पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि जिन परिवारों में बच्चे नाबालिग हैं, वहां पत्नी को सेवायोजन की प्रक्रिया समझाकर की जा रही है ताकि परिवार की रोजी-रोटी प्रभावित न हो। जल निगम (ग्रामीण) बदायूं के 341 टंकी प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। समिति ने पाया कि 216 टंकियों में ही आपूर्ति हो रही है। इस पर प्रभारी जिलाधिकारी को तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर एक माह में स्थलीय जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए। कृषि विभाग को नकली बीज और खाद की बिक्री पर सख्ती करने के निर्देश मिले, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग को निजी संस्थाओं के सहयोग से स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा गया।