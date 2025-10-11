बरेली में 34 केंद्रों पर होगी पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ परीक्षा, 15 हजार से अधिक अभ्यर्थियों होंगे शामिल, बैठक में डीएम ने दिए ये निर्देश

बैठक में अफसरों को निर्देश देते डीएम अविनाश सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। जिले में रविवार को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ-2025 प्रारंभिक परीक्षा को सुरक्षित, नकल रहित और सुचारू रूप से कराने के लिए डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में एक अहम बैठक हुई।
बैठक में डीएम ने सभी सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने केंद्रों का दौरा कर यह सुनिश्चित करें कि सभी सीसीटीवी कैमरे सही से लगे हों और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था हर केंद्र पर पूरी तरह लागू हो।
डीएम ने कहा कि आयोग के नियमों का पालन कसकर किया जाए और परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानों को बंद रखा जाए। बरेली में कुल 34 परीक्षा केंद्रों पर 15,648 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी, पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए 34 स्टेटिक और 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जबकि तीन स्टेटिक और चार सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व में रखे गए हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे सहित सभी उपजिलाधिकारी और स्टेटिक/सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
