दो पालियों में बरेली के 34 केंद्रों पर हुई पीसीएस परीक्षा, 15648 अभ्यर्थियों हुए शामिल

बरेली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को बरेली जिले में बनाए गए 34 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक हुई। पूरे दिन परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई गई।
जिले में कुल 15648 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसके लिए शनिवार रात से ही विभिन्न शहरों से परीक्षार्थियों का बरेली पहुंचना शुरू हो गया था। जिला प्रशासन ने परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे।
डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन सभागार में उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई थी। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए 34 स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट केंद्रवार तैनात किए गए थे। इसके अलावा तीन स्टेटिक और चार सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व में रखे गए थे।
सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिला। डीएम ने सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। परीक्षा समाप्ति के बाद सीसीटीवी की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी।
आयोग की ओर से निर्धारित ड्रेस कोड और दिशा-निर्देशों का अभ्यर्थियों ने पालन किया। केंद्रों पर मोबाइल फोन, घड़ी, पर्स, कैलकुलेटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। उम्मीदवार केवल एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र लेकर ही प्रवेश कर सके।
नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट की दुकानें पूरी तरह बंद रखी गईं। सुरक्षा बलों की तैनाती से पूरे दिन परीक्षा केंद्रों के बाहर भी शांति बनी रही। प्रशासनिक सख्ती और पुख्ता प्रबंधों के चलते जिले में दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग