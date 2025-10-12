दो पालियों में बरेली के 34 केंद्रों पर हुई पीसीएस परीक्षा, 15648 अभ्यर्थियों हुए शामिल

बरेली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को बरेली जिले में बनाए गए 34 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक हुई। पूरे दिन परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई गई।