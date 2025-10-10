बरेली में अमन-चैन, शांति से अदा हुई जुमे की नमाज़, एसएसपी ने फ्लैग मार्च से दिखाया पुलिस का दम, चप्पे-चप्पे पर रही सुरक्षा

बरेली। 26 सितंबर के बवाल और हिंसा के बाद आखिरकार बरेली का अमन-चैन वापस लौट आया है। इस शुक्रवार को शहर में जुमे की नमाज़ पूरी तरह शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हुई। पुलिस और प्रशासन की सख्त तैयारियों व सतर्कता के चलते शहर के किसी भी हिस्से से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली।
शहर में एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी सिटी मानुष पारीक ने अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकालते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला और फील्ड में रहकर पुलिस बल को दिशा-निर्देश दिए।
शहर को कई सेक्टरों में बाँटकर रणनीतिक रूप से पुलिस बल तैनात किया गया। हर संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई और कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की गई। चार एएसपी, चार सीओ, 40 इंस्पेक्टर और लगभग 700 पुलिसकर्मी, साथ ही जिले के 4500 जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया गया। त्वरित कार्रवाई के लिए 20 महिला पुलिस टीमें लगातार सक्रिय रहीं।
एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक, सीईओ आशुतोष शिवम समेत शहर के थाना में तैनात सभी इंस्पेक्टर लगातार फील्ड में मौजूद रहे और स्वयं हर इलाके की स्थिति की जानकारी लेते रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी अफवाह या उकसावे की स्थिति में तत्काल एक्शन लिया जाए।
गौरतलब है कि 26 सितंबर को आईएमसी के बुलावे पर निकली भीड़ ने खलील तिराहा और नावल्टी चौराहा समेत कई इलाकों में उपद्रव किया था। उस घटना के बाद से पुलिस सतर्क है और अब तक कई आरोपियों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
इस शुक्रवार को बरेली ने राहत की सांस ली, क्योंकि शहर पूरी तरह शांत रहा। नमाज़गाहों से लेकर मोहल्लों तक, हर जगह अमन और भाईचारे का माहौल रहा।
हमारी प्राथमिकता शांति, सौहार्द और सुरक्षा है। पुलिस बल पूरी सजगता से तैनात रहा और शहरवासियों का सहयोग सराहनीय रहा। अनुराग आर्य, एसएसपी
