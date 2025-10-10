बरेली में अमन-चैन, शांति से अदा हुई जुमे की नमाज़, एसएसपी ने फ्लैग मार्च से दिखाया पुलिस का दम, चप्पे-चप्पे पर रही सुरक्षा

शहर को कई सेक्टरों में बाँटकर रणनीतिक रूप से पुलिस बल तैनात किया गया। हर संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई और कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की गई। चार एएसपी, चार सीओ, 40 इंस्पेक्टर और लगभग 700 पुलिसकर्मी, साथ ही जिले के 4500 जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया गया। त्वरित कार्रवाई के लिए 20 महिला पुलिस टीमें लगातार सक्रिय रहीं।