कल से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, चालान करने सड़कों पर उतरेगी ट्रैफिक पुलिस

अभियान की कमान एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के हाथों में है। उन्होंने बताया कि एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिलेभर के सभी पेट्रोल पंपों पर सख्ती से नियम लागू कराया जाएगा। पेट्रोल पंप मालिकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट आए किसी भी ग्राहक को पेट्रोल न दिया जाए। सभी पंपों पर इस बाबत बड़े-बड़े बैनर और होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं।