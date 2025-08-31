कल से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, चालान करने सड़कों पर उतरेगी ट्रैफिक पुलिस

बरेली। जिले में कल से दोपहिया वाहन चालकों के लिए सख्ती शुरू हो जाएगी। 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चलने वाले नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान के तहत बिना हेलमेट पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। यह आदेश सिर्फ चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले यात्रियों (पिलियन राइडर) पर भी लागू होगा।
अभियान की कमान एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के हाथों में है। उन्होंने बताया कि एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिलेभर के सभी पेट्रोल पंपों पर सख्ती से नियम लागू कराया जाएगा। पेट्रोल पंप मालिकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट आए किसी भी ग्राहक को पेट्रोल न दिया जाए। सभी पंपों पर इस बाबत बड़े-बड़े बैनर और होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं।
यातायात विभाग ने चेतावनी दी है कि अभियान के दौरान बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को केवल पेट्रोल ही नहीं रोका जाएगा, बल्कि उनका चालान भी काटा जाएगा। इसके लिए शहर से लेकर देहात तक मुख्य चौराहों और पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जा रही है।
ट्रैफिक पुलिस ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे अभियान को मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा मानें। दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठा सवारी, दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। नियम का पालन करने से न सिर्फ चालान और असुविधा से बचेंगे, बल्कि अपनी जान भी सुरक्षित रख पाएंगे।