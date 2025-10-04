पिकअप ड्राइवर हत्याकांड: पत्नी और प्रेमी ने रची थी साजिश, दो और आरोपी गिरफ्तार, पत्नी-प्रेमी पहले ही जा चुके हैं जेल

सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ममता ने अपने प्रेमी कैलाश और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। घटना से आठ दिन पहले हरपाल ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इसके बाद घर में जमकर झगड़ा हुआ और ममता को डर था कि राज खुलने पर बदनामी होगी। इसी डर में उसने प्रेमी कैलाश और उसके साथियों के साथ मिलकर हरपाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।