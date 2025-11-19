पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, विकास भवन में कार्यक्रम का प्रसारण, प्रभारी मंत्री ने सुनी किसानों की समस्याएं

कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं प्रभारी मंत्री के समक्ष रखीं। किसानों ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत बैंक से ऋण आसानी से मिल सके, इसकी व्यवस्था बेहतर की जाए। गन्ना तौल में तेजी, निराश्रित पशुओं और बंदरों की बढ़ती समस्या पर भी तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई गई। किसानों ने मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ने और बरेली में एम्स की स्थापना की भी मांग की। किसानों ने शिकायत की कि कई स्थानों पर बिजली के खंभों को केवल आधा फीट काटकर छोड़ दिया गया है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इस पर प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ऐसे खंभों को पूरी तरह हटाने के निर्देश दिए।