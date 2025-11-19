पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, विकास भवन में कार्यक्रम का प्रसारण, प्रभारी मंत्री ने सुनी किसानों की समस्याएं

बरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बरेली के विकास भवन सभागार में किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री जे.पी.एस. राठौर, महापौर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, नवाबगंज विधायक एम.पी. आर्य समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं प्रभारी मंत्री के समक्ष रखीं। किसानों ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत बैंक से ऋण आसानी से मिल सके, इसकी व्यवस्था बेहतर की जाए। गन्ना तौल में तेजी, निराश्रित पशुओं और बंदरों की बढ़ती समस्या पर भी तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई गई। किसानों ने मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ने और बरेली में एम्स की स्थापना की भी मांग की। किसानों ने शिकायत की कि कई स्थानों पर बिजली के खंभों को केवल आधा फीट काटकर छोड़ दिया गया है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इस पर प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ऐसे खंभों को पूरी तरह हटाने के निर्देश दिए।
उप निदेशक कृषि ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना जनवरी 2019 में शुरू हुई थी। इसके तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की सहायता सीधे खाते में भेजी जाती है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने 21वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से जारी की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, उप निदेशक कृषि अमर पाल, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
