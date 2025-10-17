जंक्शन पर जहरखुरान दबोचा, नकदी और नशीली गोलियां बरामद, बरेली की इस वारदात में भी था शामिल

बरेली। यात्रियों को नशा देकर लूटने वाले कुख्यात जहरखुरान को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बरेली जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 6250 रुपये नकद और 60 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। पकड़ा गया आरोपी बदायूं जिले के अलापुर थाना क्षेत्र के गांव दियोरारा निवासी बबलू है, जो पहले भी कई जहरखुरानी की घटनाओं में जेल जा चुका है।