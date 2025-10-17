Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

जंक्शन पर जहरखुरान दबोचा, नकदी और नशीली गोलियां बरामद, बरेली की इस वारदात में भी था शामिल

यात्रियों को नशा देकर लूटने वाले कुख्यात जहरखुरान को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बरेली जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 6250 रुपये नकद और 60 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। पकड़ा गया आरोपी बदायूं जिले के अलापुर थाना क्षेत्र के गांव दियोरारा निवासी बबलू है

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 17, 2025

बरेली। यात्रियों को नशा देकर लूटने वाले कुख्यात जहरखुरान को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बरेली जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 6250 रुपये नकद और 60 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। पकड़ा गया आरोपी बदायूं जिले के अलापुर थाना क्षेत्र के गांव दियोरारा निवासी बबलू है, जो पहले भी कई जहरखुरानी की घटनाओं में जेल जा चुका है।

शुक्रवार को रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। जीआरपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में आरोपी बबलू को दबोच लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि वह तीन महीने पहले बरेली में हुई जहरखुरानी की वारदात में भी शामिल था।

पुलिस के मुताबिक, बबलू यात्रियों को पहले विश्वास में लेकर उन्हें नशीला पदार्थ खिलाता था, फिर बेहोशी का फायदा उठाकर उनका सामान और नकदी लूट लेता था। आरोपी के खिलाफ हरदोई और बदायूं में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में जीआरपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा, दरोगा संजीव कुमार, अनुराग प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल रामेन्द्र कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, मो. आलम और आरपीएफ के दरोगा सुनील दत्त चौबे व कांस्टेबल सचिन शर्मा शामिल रहे। टीम की इस कार्रवाई से 19 जुलाई की पुरानी जहरखुरानी की गुत्थी भी सुलझ गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 03:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जंक्शन पर जहरखुरान दबोचा, नकदी और नशीली गोलियां बरामद, बरेली की इस वारदात में भी था शामिल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एंटी करप्शन में करप्शन : यूपी पुलिस के इस आईपीएस अफसर की टीम ने खोली पोल, शासन को भेजी रिपोर्ट, जाने पूरा मामला

बरेली

बारूद के धंधे में बारूदी बवाल, दुकान फूंक दूंगी, घुसकर की मारपीट, FIR दर्ज

बरेली

आबादी में बारूद का गोदाम बन सकता था मौत का जखीरा, सरदार ट्रेडर्स पर कसा शिकंजा, मालिक और पत्नी फरार

बरेली

दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम, एडीजी और एसएसपी ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च

बरेली

धनतेरस और दीपावली पर बदलेगा शहर का ट्रैफिक रूट, तीन दिन रहेगा डायवर्जन लागू,

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.