दीपावली पर पुलिस अलर्ट: जुमे की नमाज से पहले हाथ में लाठी लेकर सड़क पर उतरे एसपी सिटी, शहर में निकाला फ्लैग मार्च

बरेली। दीपावली और धनतेरस पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बरेली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को एसपी सिटी मानुष पारीक और सीओ प्रथम आशुतोष शिवम भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे। दोनों अधिकारियों ने नवलटी चौराहे से फ्लैग मार्च की शुरुआत की, जो कुतुबखाना बाजार, साहू गोपीनाथ रोड होते हुए श्यामगंज पर जाकर समाप्त हुआ।
इस दौरान पुलिस के जवान दंगा-रोधी उपकरणों से लैस होकर मार्च में शामिल रहे। रास्ते में पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और त्योहार के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। फ्लैग मार्च का मकसद सिर्फ त्योहार की सुरक्षा नहीं था, बल्कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद माहौल को फिर से सामान्य और भरोसेमंद बनाना भी था। अधिकारियों ने साफ कहा कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि दीपावली और धनतेरस पर बाजारों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में हर संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी थानों को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार पैदल गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने कहा कि पुलिस की कोशिश है कि शहरवासी त्योहार का आनंद सुरक्षित माहौल में ले सकें। उन्होंने बताया कि बाजारों में सीसीटीवी कैमरों से रीयल टाइम निगरानी की जा रही है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि खरीदारी करने वाले लोगों को दिक्कत न हो।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें, ताकि दीपावली का पर्व शांतिपूर्ण और खुशहाल माहौल में मनाया जा सके।
