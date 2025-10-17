दीपावली पर पुलिस अलर्ट: जुमे की नमाज से पहले हाथ में लाठी लेकर सड़क पर उतरे एसपी सिटी, शहर में निकाला फ्लैग मार्च

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि दीपावली और धनतेरस पर बाजारों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में हर संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी थानों को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार पैदल गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने कहा कि पुलिस की कोशिश है कि शहरवासी त्योहार का आनंद सुरक्षित माहौल में ले सकें। उन्होंने बताया कि बाजारों में सीसीटीवी कैमरों से रीयल टाइम निगरानी की जा रही है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि खरीदारी करने वाले लोगों को दिक्कत न हो।