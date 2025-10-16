गोकशी तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला : लाठी-डंडों से दरोगा और सिपाहियों को दौड़ाया, आरोपी को छुड़ाकर भागा ले गए ग्रामीण

बरेली। गोकशी के मामले में अदालत से वारंट जारी होने के बाद फरार चल रहे आरोपी नसीम को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर परिवार और ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। दरोगा और सिपाहियों को लाठी-डंडों से घेरकर दौड़ाया गया और हिरासत में लिए गए नसीम को छुड़ाकर भगा दिया गया।

इस घटना के बाद पुलिस ने महिलाओं समेत 11 लोगों पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है।