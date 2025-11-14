इस्लामिया ग्राउंड में पुलिस मुठभेड़, जेबकटी गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार, एक हुआ लंगड़ा

बरेली। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार शाम इस्लामिया ग्राउंड के खंडहर में दबिश देकर दो शातिर जेबकतरों को दबोच लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। थानेदार की टीम ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। इनके पास से तमंचा, कारतूस, ब्लेड और हजारों की नकदी मिली है। पूछताछ में दोनों ने हाल में हुई दो जेबकटी की वारदातें कबूल लीं।
पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दो जेबकतरे इस्लामिया ग्राउंड के खंडहर में फिर से जेब काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी गोविंद उर्फ लाला और टिंकू उर्फ अधा घात लगाए बैठे मिले। खुद को घिरता देख दोनों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में गोविंद के पैर में गोली लगी और वह नीचे गिर पड़ा। उसका साथी टिंकू भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने तुरंत दबोच लिया।
पुलिस ने दोनों के पास से 3600 रुपये नकद, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, दो खोखे, तीन सर्जिकल ब्लेड, चार साधारण ब्लेड और एक अपाचे बाइक बरामद की। पूछताछ में दोनों ने कोतवाली क्षेत्र में 50 हजार और 9 हजार रुपए की जेबकटी की घटनाएं कबूल कर लीं। बरामद रकम इन्हीं वारदातों से जुड़ी बताई।
गोविंद उर्फ लाला कन्नौज का रहने वाला है और कानपुर, लखनऊ व बरेली में चोरी व आबकारी एक्ट के कई मुकदमों में वांछित रह चुका है। वहीं टिंकू उर्फ अधा फर्रुखाबाद का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर भी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। दोनों ने पुलिस को बताया कि गलत संगत में पड़कर जेबकटी को कमाई का आसान रास्ता बना लिया था।
उपनिरीक्षक शिवम कुमार, गौरव कुमार अत्री, नितिन राणा, गुरमीत तोमर, कांस्टेबल इरशाद अली और मनोज कुमार की टीम ने यह कार्रवाई की। घायल गोविंद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
