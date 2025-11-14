इस्लामिया ग्राउंड में पुलिस मुठभेड़, जेबकटी गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार, एक हुआ लंगड़ा

पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दो जेबकतरे इस्लामिया ग्राउंड के खंडहर में फिर से जेब काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी गोविंद उर्फ लाला और टिंकू उर्फ अधा घात लगाए बैठे मिले। खुद को घिरता देख दोनों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में गोविंद के पैर में गोली लगी और वह नीचे गिर पड़ा। उसका साथी टिंकू भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने तुरंत दबोच लिया।