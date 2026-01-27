बाहर पुलिस का पहरा, अंदर निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट… बरेली में सत्ता बनाम अफसर की खुली जंग, जानें अब क्या होगा

इधर अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में दामोदर स्वरूप पार्क में सवर्ण समाज और हिंदू संगठनों का जमावड़ा शुरू हो गया है। टेंट लगाकर बेमियादी धरने की तैयारी की जा रही है। यूजीसी कानून का विरोध और शंकराचार्य के कथित अपमान को आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाया गया है। हिंदू संगठन के नेता पंकज पाठक ने आरोप लगाया कि यूजीसी कानून की आड़ में हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश हो रही है। कलक्ट्रेट, एडीएम कंपाउंड और दामोदर स्वरूप पार्क—हर जगह तनाव, नारेबाजी और पुलिस की सख्त मौजूदगी देखने को मिली। मामला हर घंटे और ज्यादा विस्फोटक होता गया।