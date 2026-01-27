पश्चिमी यूपी में मौसम का यू-टर्न: बरेली समेत कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि, ठंड बढ़ी, अलर्ट जारी

पीलीभीत जिले में सुबह धूप खिली, जिससे कुछ राहत मिली, लेकिन दोपहर में बादल छा गए। हालांकि यहां बारिश नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों ने बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, इस अवधि में न्यूनतम तापमान में 3–5 डिग्री सेल्सियस की त्वरित बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी। इसके बाद 29 से 31 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में फिर 3–5 डिग्री की गिरावट और कोहरे के घनत्व में वृद्धि की संभावना है। फरवरी की शुरुआत में तापमान में दोबारा 2–4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।