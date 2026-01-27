27 जनवरी 2026,

बरेली

पश्चिमी यूपी में मौसम का यू-टर्न: बरेली समेत कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि, ठंड बढ़ी, अलर्ट जारी

जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह जहां तेज धूप खिली, वहीं दोपहर होते-होते बादल छा गए। शाम करीब चार बजे शहर और जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे ठंड में एक बार फिर इजाफा हो गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 27, 2026

बरेली। जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह जहां तेज धूप खिली, वहीं दोपहर होते-होते बादल छा गए। शाम करीब चार बजे शहर और जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे ठंड में एक बार फिर इजाफा हो गया।

मंगलवार को बरेली का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह 11.8 डिग्री सेल्सियस तक भी बताया गया। सिविल लाइंस क्षेत्र में हल्की धूप रही, वहीं इज्जतनगर इलाके में ओले गिरने की सूचना मिली। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा हो सकती है। 27 जनवरी की सुबह से 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका है। यह सिस्टम देर शाम या रात तक प्रदेश के मध्य हिस्सों में पहुंचेगा और 28 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित कर सकता है।

बदायूं में भी बदला मिजाज

बदायूं जिले में भी मौसम में लगातार बदलाव देखा गया। सुबह हल्की धूप निकली, लेकिन बाद में बादल छा गए। दोपहर ढाई बजे के बाद बारिश शुरू हुई, जिसके साथ तेज हवा चली। इससे ठंड और बढ़ गई। तीन दिन बाद न्यूनतम तापमान फिर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। बूंदाबांदी और हवा के कारण लोगों को दोबारा गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ा।

पीलीभीत में बादल, बूंदाबांदी का अनुमान

पीलीभीत जिले में सुबह धूप खिली, जिससे कुछ राहत मिली, लेकिन दोपहर में बादल छा गए। हालांकि यहां बारिश नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों ने बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, इस अवधि में न्यूनतम तापमान में 3–5 डिग्री सेल्सियस की त्वरित बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी। इसके बाद 29 से 31 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में फिर 3–5 डिग्री की गिरावट और कोहरे के घनत्व में वृद्धि की संभावना है। फरवरी की शुरुआत में तापमान में दोबारा 2–4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।

Updated on:

27 Jan 2026 05:23 pm

Published on:

27 Jan 2026 05:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पश्चिमी यूपी में मौसम का यू-टर्न: बरेली समेत कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि, ठंड बढ़ी, अलर्ट जारी

बरेली

उत्तर प्रदेश

